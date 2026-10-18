Mirlind Daku shënon me parabolë ndaj Rubin Kazanit, por nuk feston përballë ish-klubit

Mirlind Daku ka lënë gjurmë në përballjen mes Spartakut të Moskës dhe ish-klubit të tij, Rubin Kazan, duke realizuar një gol të bukur.
Sulmuesi shqiptar po vijon paraqitjet pozitive pas pushimit ndërkombëtar, ndërsa ky ishte goli i tij i tretë në dy ndeshjet e fundit.
Të lidhura
None found
Daku u aktivizua nga stoli dhe vetëm një minutë më vonë arriti të shënonte me një parabolë fantastike. Megjithatë, ai zgjodhi të mos festonte në respekt të ish-ekipit të tij.
Për ta parë golin:
Forma e mirë që po kalon e afron gjithnjë e më shumë me një vend titullari te Spartaku i Moskës, që duket vetëm çështje kohe.