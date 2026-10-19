Krimi i rëndë në Kamëz/ Dy vëllezër u v*anë për një mur rrethues! Çfarë deklarojnë fqinjët

Sherri që shkaktoi vrasjen e dy vëllezërit Selam dhe Nazmi Islamaj dhe plagosjen e tjetrit Shefqet Islamaj nga Ngushëllim Manzi në Bathore, dyshohet se nisi për murin rrethues që po ndërtohej nga vëllezërit.
Spas banorëve të zonës, në momentin që ka mbërritur një betoniere, autori ka kundërshtuar që aty të hidhej beton dhe mes tyre ka nisur debati duke përfunduar në përdorimin e armës.
Të lidhura
None found
Gazetarja Xhensika Kodra raporton se fqinjët e tjerë deklarojnë ndër të tjera se ata nuk kanë pasur debate të mëparshme, ndërsa shpesh herë shiheshin edhe nën shoqërinë e njëri-tjetrit.
Njoftimi i policise:
Vrau me armë zjarri, për motive të dobëta, 2 shtetas dhe plagosi 1 tjetër, kapet dhe vihet në pranga autori i dyshuar.
Pas njoftimit të marrë për të shtëna me armë zjarri, në rrugën “Petrela”, në Bathore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5 shkuan menjëherë në vendngjarje.
Nga veprimet e para rezultoi se, gjatë një konflikti për motive të dobëta ndërmjet shtetasit N. M. dhe tre vëllezërve, S. I., N. I. dhe Sh. I., konflikti u përshkallëzua në përdorimin e armës së zjarrit. Si pasojë, shtetasi S. I., rreth 30 vjeç, humbi jetën, ndërsa shtetasit N. I., 48 vjeç, dhe Sh. I., rreth 44 vjeç, u plagosën dhe u transportuan për në spital, ku 48-vjeçari humbi jetën, ndërsa 44-vjeçari vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.
Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u kap dhe u arrestua autori i dyshuar i rastit, shtetasi N. M., rreth 40 vjeç, punonjës i Policisë Ushtarake.
Gjithashtu, u sekuestrua arma e zjarrit (pistoletë), e dyshuar e përdorur për krimin.
Grupi hetimor po vijon punën për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes dhe sqarimin e rrethanave të saj.