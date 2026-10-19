Sulmi ndaj kanalit Ibër-Lepenc, në gjykatë po dëshmojnë dëshmitarët e mbrojtjes

Seanca gjyqësore për sulmin në kanalin Ibër-Lepenc po vijon me dëgjimin e dëshmitarëve të mbrojtjes së të akuzuarve.
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Deri tani para gjykatës ka dëshmuar Tiana Viqentijeviq, mbesa e të akuzuarve Dragisha dhe Jovan Viqentijeviq.
Avokati Millosh Deleviq, i cili mbron Dragisha dhe Jovan Viqentijeviqin, kërkoi një pauzë pesëminutëshe për t’u konsultuar me palën mbrojtëse.
Tiana Viqentijeviq deklaroi se më 29 nëntor 2024, ditën kur ndodhi sulmi, axha i saj Jovani kishte ardhur, si zakonisht, në shtëpi për t’u përgatitur për punë.
Sipas dëshmisë së saj, rreth orës 19:00 ata kishin qëndruar duke biseduar dhe duke pirë çaj, ndërsa ndërrimi i punës së Jovanit niste në orën 20:00. Ajo bëri të ditur se ai punon në ujësjellësin në Gazivodë.
“Atë ditë ai ka ardhur në Zubin Potok, është kthyer te ne, ka sjellë vezë nga fshati dhe unë si çdo herë tjetër e kam thirrë të na vizitojë. Ai tha se po shkon të përgatitet dhe nëse ka kohë do vijë të na vizitojë. Pasi është përgatitur ka ardhur tek ne, kemi biseduar 15 minuta duke pirë çaj dhe pas kësaj është nisur për në punë. Ka ardhur rreth orës 18:15, është bërë gati dhe pas kësaj ka ardhur tek ne. Ka qenë afër orës 19:00 kur kemi pirë çaj. Ndërrimi i tij i punës fillon në 20:00, vendi i tij i punës është në ujësjellës, Gazivodë”, tha ajo.
Dëshmitarja shpjegoi gjithashtu se Jovani jeton në fshatin Prevllak dhe zakonisht ndalet në Zubin Potok përpara se të shkojë në punë.
“Po axha Jovani, kryesisht jeton në fshat, Prevllak, ndonjëherë edhe në Zubin Potok. Në Zubin Potok vjen para se të shkojë në punë, përgatitet dhe shkon në punë. Vjen të ne, ai e ka shtëpinë e vet në fshat, dhomën e ka në anën e majtë, e para. Dhoma e dytë është e Dragishës”, deklaroi ajo.