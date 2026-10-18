Kaosi në Shqipëri ka emër dhe rrugëdalje/ Revolta studentore, diplomati Zef Mazi kundër Ramës: Dëgjo zërin e popullit! Sa më gjatë të vazhdojë, dhimbja do të jetë më e madhe

Kaosi në Shqipëri ka emër dhe rrugëdalje/ Revolta studentore, diplomati Zef Mazi kundër Ramës: Dëgjo zërin e popullit! Sa më gjatë të vazhdojë, dhimbja do të jetë më e madhe

Në një reagim në rrjete sociale, diplomati Zef Mazi, ka reaguar në lidhje me protestën e studentëve kundër kryeministrit Edi Rama, e cila është shoqëruar me tensione dhe përplasje të shumta me Policinë si dhe sulme ndaj institucioneve e bizneseve.

Ai shpreh kritika për Bashkimin Evropian, teksa thotë se ka qenë e shurdhër përgjatë muajve të protestës paqësore.

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Ai thekson se kaosi që po mbizotëron në Shqipëri ka “një emër dhe një rrugëdalje”, duke iu referuar kryeministrit Edi Rama, duke shtuar se duhet të dëgjojë zërin e popullit dhe të veprojë në përputhje me rrethanat.

Sipas tij, sa më gjatë të vazhdojë ky kaos, aq më e madhe do të jetë dhimbja.

“Vizita e Von der Leyen në Shqipëri ishte për të vrarë protestën, thjesht e turpshme, BE ka qenë e shurdhër në mënyrë të papërgjegjshme për 5 muaj, është e parëndësishme. Kaosi në Shqipëri ka një emër dhe një rrugëdalje – dëgjo zërin e popullit, vepro në përputhje me rrethanat. Sa më gjatë të vazhdojë, aq më keq, rezultati do të jetë i njëjtë, por dhimbja do të jetë më e madhe”, shkruan ai.

 


Shtuar 18.10.2026 09:41

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