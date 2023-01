Ish-e dashura e McGonigal zbulon “sekretet” e ish-zyrtarit të FBI: Pashë çantën me para në shtëpinë e tij

Allison Guerriero, ish-e dashura e ish-zyrtarit të lartë të FBI, Charles McGonigal, ka treguar historinë e lidhjes së tyre, në një kohë kur ky i fundit ishte ende i martuar.

Ajo ka rrëfyer për Insider se lidhja zgjati rreth një vit dhe ish-zyrtari i bënte dhurata luksoze. Ajo ka treguar edhe momentin kur ka parë në apartamentin e tij një çantë plot me para, të cilat ai i tha se i kishte fituar nga një bast.

Pjesë nga rrëfimi i saj:

Një mëngjes në tetor 2017, Allison Guerriero vuri re diçka të pazakontë në dyshemenë e apartamentit të të dashurit të saj në Park Slope, Brooklyn: një çantë plot me para. Atje, pranë këpucëve të tij, afër futonit, ishte ajo lloj qese që japin dyqanet e pijeve. Brenda kishte tufa me kartëmonedha, prerje të mëdha të lidhura me shirita gome. Nuk dukej si diçka që ai duhej të mbante me vete. Në fund të fundit, i dashuri i saj, Charles F. McGonigal, mbante një nga postet më të larta dhe më të ndjeshme në FBI.

“Nga dreqin doli kjo?,” pyeti ajo.

“Oh, të kujtohet ajo loja e bejsbolli?”, McGonigal u përgjigj, sipas kujtimeve të Guerriero. “Vuranjë bast dhe fitova”.

McGonigal ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë në shkollë të mesme. Gruas së tij i referohej edhe si “ish-gruaja”. Ai kthehej atje një ose dy herë në muaj. Por McGonigal e kishte bërë Guerriero të besonte se ai ose ishte i divorcuar ose së shpejti do të divorcohej. Ajo nuk e vuri në dyshim historinë e tij, as nuk e vuri në dyshim historinë për çantën plot me para.

Pak ditë më parë, Guerriero ishte ulur në divan me McGonigal në një dhomë për të parë Indianët e Cleveland të McGonigal-it tek mposhtnin Yankees.

Shumë më vonë – pas diagnozës së kancerit të Guerriero-s, ndarjes së tyre dhe daljes në pension të McGonigal nga FBI – McGonigal do të akuzohej me dyshimin, ndër të tjera, për pranimin e 225,000 dollarëve në para nga një ish-punonjës i agjencisë së inteligjencës shqiptare. Ky total përfshin 80,000 mijë dollarë që dyshohet se u dorëzua në një makinë të parkuar, jashtë një restoranti, më 5 tetor 2017. 5 dhe 6 tetor gjithashtu ishin ditët kur indianët mundën Yankees në dy ndeshjet e para. Sot, Guerriero nuk beson më që çanta me para përmbante fitime nga një bast sportiv.

Një nga avokatët e McGonigal, Seth DuCharme, nuk pranoi të komentojë.

Guerriero ishte 44 vjeç kur u takuan, një ish-mësuese kopshti, e cila doli vullnetare për kauzat e zbatimit të ligjit dhe punonte si kontraktore për një kompani sigurie ndërsa jetonte në shtëpi me babanë e saj. McGonigal, atëherë 49 vjeç, sapo kishte filluar punën e tij të re në zyrën e FBI-së në Nju Jork.

Guerriero thotë se lidhja e tyre zgjati pak më shumë se një vit. Qiraja e McGonigal në Brooklyn mund të ketë qenë modeste, por ai jetoi mjaft mirë. Ai u shoqërua me Guerriero në restorante të nivelit të lartë. I jepte asaj dhurata shpesh dhurata. Njëherë ai e mori atë për të parë ndeshjet e hokejit të New Jersey Devils në një klub privat. Ajo kujton se McGonigal dikur i dha një kartëmonedhë prej njëqind dollarësh një shitësi në rrugë. “Unë jam pak më mirë se ai. Mund të kursej njëqind dollarë,” kujton Guerriero se i kishte thënë McGonigal, pasi ishte habitur.

Ajo ditë tetori nuk ishte e vetmja herë që Guerriero kujton se McGonigal mbante sasi të mëdha parash. Ajo ishte takuar më parë me zyrtarë federalë të zbatimit të ligjit. Ajo dinte të mos bënte shumë pyetje për punën. “Charlie McGonigal i njihte të gjithë në botën e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit,” tha Guerriero, në një intervistë për Insajder.

“Ai i mashtroi të gjithë. Pse duhet të ndihem keq që ai mundi të më mashtronte dhe mua?”, tha ajo.

Aktakuzat e dyfishta e ngritur kundër McGonigal në fillim të kësaj jave në Nju Jork dhe Uashington DC, janë kulmi i një hetimi të jurisë së madhe për të cilën Insajder raportoi ekskluzivisht vitin e kaluar, dhe parashtrojnë akuza për mashtrim dhe korrupsion. Por Guerriero thotë se mashtrimet e McGonigal u shtrinë përtej detyrave të tij si shef i kundërzbulimit dhe në jetën e tyre personale. Dy burime që e njihnin McGonigal dhe Guerriero në Nju Jork i thanë Insajderit se ata i besonin rrëfimit të Guerriero-s për marrëdhënien, duke përfshirë pretendimin e saj se McGonigal e kishte bërë Guerriero të besonte se ai ishte efektivisht beqar.