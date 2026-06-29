Flakë të fuqishme në kodrat e Shtërmenit, pas orësh ndërhyrjeje forcat në terren arritën ta shuajnë zjarrin

Këtë të hënë, një vatër e madhe zjarri përfshiu kodrat e fshatit Shtërmen, në Bashkinë e Cerrikut, duke rrezikuar një sipërfaqe të gjerë me bimësi dhe duke vënë në lëvizje strukturat e emergjencave civile.

Në operacionin për shuarjen e flakëve u angazhuan 21 efektivë të shërbimit zjarrfikës së bashku me 5 mjete zjarrfikëse, të cilët punuan për disa orë pa ndërprerje për ta izoluar zjarrin dhe për ta vënë nën kontroll.

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Në mbështetje të këtij aksioni ndërhynë edhe repartet zjarrfikëse nga bashkitë fqinje të Elbasanit, Gramshit dhe Belshit, që iu përgjigjën menjëherë thirrjes për ndihmë dhe forcuan operacionin në terren.

Si rezultat i bashkërendimit mes të gjitha forcave të përfshira dhe punës intensive në kushte të vështira, zjarri fillimisht u neutralizua dhe më pas u shua plotësisht, duke parandaluar përhapjen e tij drejt zonave të tjera.

Bashkia Cerrik shprehu mirënjohje për të gjitha ekipet e përfshira në këtë ndërhyrje, ndërsa njëkohësisht u bëri thirrje qytetarëve që, në momentin që konstatojnë një vatër zjarri, të njoftojnë menjëherë strukturat përgjegjëse.

Sipas autoriteteve, reagimi i menjëhershëm mbetet vendimtar për mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, tokave bujqësore dhe pasurive natyrore.

Ende nuk dihen shkaqet që çuan në rënien e zjarrit, ndërsa autoritetet pritet të kryejnë verifikimet përkatëse për të përcaktuar origjinën e tij.


Shtuar 29.06.2026 17:41

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