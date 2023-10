FAZ gjermane: Vuçiq përdor metodën e mësuesit të tij Millosheviq

Kur Jugosllavia u shpërbë tridhjetë vjet më parë, Serbia luajti një lojë cinike: ndërsa trupat që Beogradi financoi dhe dërgoi për të luftuar, plaçkitën, vranë dhe pushtuan në Kroaci, dhe më vonë në Bosnje, presidenti i Serbisë, Slobodan Millosheviç, veproi si një engjëll i pafajësia.

Ai ka thënë se vendi i tij nuk ka të bëjë fare me të, se është një konflikt mes serbëve vendas dhe vendeve fqinje, shkruan FAZ në një koment.

Ishte një gënjeshtër e qartë, dhe megjithatë vështirë se dikush në Perëndim foli kundër saj. Njerëzit preferuan ta shihnin Millosheviçin si partner në negociata. Putini kopjoi me sukses sistemin e Millosheviçit në Krime në vitin 2014: “burrat e tij të vegjël të gjelbër” ishin forca speciale të ushtrisë ruse pa emblema kombëtare në uniformat e tyre. Zyrtarisht, Kremlini pretendoi se nuk dinte asgjë për të. Sot, kur gënjeshtra nuk është më e nevojshme, Moska krenohet me një operacion special për të kapur Krimenë. Gënjeshtra e djeshme është bërë akti heroik i sotëm.

Diçka e ngjashme po ndodh aktualisht në Ballkan. Veriu i Kosovës, i populluar nga serbët, kontrollohet kryesisht nga Serbia. Pothuajse të gjitha vendet e punës varen drejtpërdrejt ose tërthorazi nga Beogradi. Asgjë e rëndësishme nuk ndodh në veri pa dijeninë e Qeverisë së Serbisë.

Një javë më parë, një grup prej 30 personash u shfaq papritur në veri. E pajisur mirë, me armë zjarri, granata dore, mjete të blinduara dhe pajisje komunikimi, të kamufluara. Skuadra mbylli rrugën, tërhoqi një njësi të policisë së Kosovës në një pritë, qëlloi një polic dhe më pas u barrikadua në një manastir ortodoks, duke shkaktuar pakënaqësi të Kishës Serbe. Të paktën tre anëtarë të grupit u vranë në konfrontimin e mëpasshëm me policinë e Kosovës.

Serbia qëndronte pas operacionit komando

Nuk është plotësisht e qartë nëse luftimet ishin një provokim i Beogradit që doli jashtë kontrollit dhe cili ishte qëllimi. Një gjë është e sigurt: vetëm Beogradi mund të pajisë dhe të mbështesë një grup të parregullt. Edhe në veriun e egër të Kosovës, qytetarët e thjeshtë nuk kanë automjete të blinduara apo granata dore.

Kur presidenti i fuqishëm i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tani pohon se quhet Hase dhe se nuk dinte asgjë për këtë, duhet të jesh shumë naiv për ta besuar. Vuçiq përdor metodën e mësuesit të tij Millosheviç, ministër i propagandës së të cilit ishte: dhuna kalon te bashkëpunëtorët e pavarur dhe promovohet sistematikisht, ndërsa në skenën evropiane njerëzit veprojnë të shqetësuar dhe pretendojnë të jenë të gatshëm për të negociuar, gjë që në realitet synon vetëm të fitojë kohë. Qëllimi i vërtetë është kontrolli i territorit.

Burrat e shtetit që dikur besonin në gënjeshtrat e Millosheviçit, tani duken qesharakë në rastin më të mirë. Kushdo që mban përgjegjësi sot dhe beson apo pretendon se beson se Vuçiqi është një njeri që mund t’i besohet fjalës, duhet të mendojë se si do të jetë ky qëndrim pas dhjetë vjetësh. Vuçiq po zbaton një strategji cinike në Kosovë. Është koha t’i thërrasim me emrat e tyre. Jo vetëm në mënyrë retrospektive, si me Millosheviçin dhe Putinin, por tani. Vuçiq shtrembërimi i fakteve është loja e tij. Askush nuk e detyron BE-në apo Berlinin të luajnë, thuhet në komentin e Frankfurter Allgemeine Zeitung.