Dyshohet se 60-vjeçari në Bulqizë është ekzekutuar, shoqërohen në polici bashkëshortja dhe djali

Dyshohet se 60-vjeçari në Bulqizë është ekzekutuar, shoqërohen në polici bashkëshortja dhe djali

Urim Fiku, i cili u gjet i pajetë një ditë më parë në Bulqizë, dyshohet se është vrarë. Në lidhje me ngjarjen u shoqëruan në polici për t’u marrë në pyetje bashkëshortja e viktimës dhe djali i tij.

Fillimisht, familjarët kanë deklaruar se fjalët e fundit të 61-vjeçarit kishin qenë se ai ishte sulmuar nga një ari, ndërsa ai u gjet i pajetë në malet e Bulqizës.

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Megjithatë, ekspertiza mjekoligjore e kryer në Tiranë ka zbuluar një tjetër shkak të vdekjes.

Urim Fiku rezulton të ketë pasur një plagë të shkaktuar nga arma e zjarrit, konkretisht nga një plumb pistolete në gjoks.

Grupi hetimor, nën drejtimin e kryeprokurorit të Dibrës, Abaz Muça, po verifikon disa pista hetimore për të zbardhur plotësisht ngjarjen dhe për të përcaktuar përgjegjësit për vrasjen e 60-vjeçarit.


Shtuar 4.11.2026 13:17

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