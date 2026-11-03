Drejtuesit e institucioneve marrin vaksinën kundër gripit sezonal në Prishtinë

Drejtuesit e institucioneve marrin vaksinën kundër gripit sezonal në Prishtinë

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë morën vaksinën kundër gripit sezonal presidentja Justina Shiroka Pula, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, dhe ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia.

Gjatë kësaj vizite, Haxhiu ftoi qytetarët të vaksinohen, duke e vënë theksin te parandalimi i gripit dhe ruajtja e shëndetit publik.

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Kryetarja e Kuvendit paralajmëroi se ulja e temperaturave pritet të shoqërohet me përhapje më të madhe të gripit sezonal. Për këtë arsye, ajo kërkoi që qytetarët të kujdesen për shëndetin e vet dhe të familjeve të tyre.

Vaksinën e cilësoi si një mënyrë të thjeshtë e të rëndësishme për të pakësuar mundësinë e infektimit dhe të komplikimeve nga gripi, sidomos për të moshuarit dhe ata që vuajnë nga sëmundje kronike.

Në përmbyllje, Haxhiu shprehu mirënjohje për punonjësit shëndetësorë, për përkushtimin e tyre në ofrimin e shërbimeve dhe në kujdesin për qytetarët.


Shtuar 3.11.2026 12:58

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