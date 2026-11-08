Trump: Një sulm i ri ndaj Iranit është shumë i pamundur, por SHBA-të janë gati nëse nuk arrihet marrëveshje

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se një tjetër ndërhyrje ushtarake amerikane kundër Iranit është “jashtëzakonisht e pamundur”, nëse negociatat për programin bërthamor të Teheranit dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit shënojnë përparim.
Gjatë një bisede telefonike 20-minutëshe me CNN, Trump e përsëriti pesë herë se nuk e sheh si të mundshme nevojën për veprime të reja ushtarake.
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“Gjithçka varet nëse ata nënshkruajnë një marrëveshje shumë të fortë”, u shpreh presidenti amerikan, duke iu referuar udhëheqjes së Iranit.
“Është jashtëzakonisht e pamundur që kjo të jetë e nevojshme. Ata janë një shtet në kolaps. Sapo u njoftua, siç e patë, se inflacioni i tyre këtë vit është 301%. Është jashtëzakonisht e pamundur që të më duhet t’i sulmoj. Do ta bëja nëse do të ishte e nevojshme, por ne i goditëm shumë fort. I godita jashtëzakonisht fort”, tha ai.
Trump theksoi se Irani po përballet me një përkeqësim të madh ekonomik dhe ushtarak. “Pra, është shumë e pamundur që të më duhet ta bëj këtë. Ata po vuajnë ekonomikisht. Ne i kemi goditur ushtarakisht. Ne mund t’i shkatërrojmë”, shtoi presidenti amerikan.
“Kam tre transportues aeroplanësh, jemi gati”
Pas tetë muajsh lufte, mosmarrëveshjet në negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ende nuk janë zgjidhur. Deri tani nuk është shënuar as ndonjë aktivitet i rëndësishëm ushtarak, as përparim i madh diplomatik, ndërsa tankerët që lundrojnë përmes Ngushticës së Hormuzit vijojnë të sulmohen nga Irani.
Shtetet e Bashkuara, Irani dhe Katari, ky i fundit në rolin e ndërmjetësit, nuk kanë bërë publike të dhëna mbi ecurinë e bisedimeve.
Edhe pse ka deklaruar se synon një zgjidhje diplomatike, Trump nënvizoi se trupat amerikane në rajon ndodhen në gatishmëri të plotë operacionale.
“Ne jemi gati. Kam tre transportues aeroplanësh atje. Tjetri sapo mbërriti. Ata janë të pajisur plotësisht dhe të gatshëm për të sulmuar”, deklaroi ai.
Presidenti amerikan tha se SHBA-të kanë përcaktuar edhe objektiva infrastrukturore brenda territorit iranian, në rast se do të ndërmerren veprime të tjera ushtarake. Në listën e tij përfshihen termocentrale dhe ura.
“Kemi 38 ura në shënjestër, të cilat mund t’i shkatërrojmë fjalë për fjalë brenda një ore. Të gjitha do të shemben”, tha Trump.
Megjithatë, ai sqaroi se nuk do të preferonte të godiste infrastrukturën e Iranit.
“Nuk dua ta bëj këtë, sepse në thelb do të duhen 10 vjet për t’i rindërtuar. Nuk më pëlqen të shemb urat. Gjëja më e vështirë për t’u ndërtuar është një urë. Duhen vite dhe unë jam një ndërtues i mirë”, u shpreh ai.
“Iranit i kanë mbetur vetëm 10% e raketave dhe 15% e dronëve”
Trump foli edhe për kapacitetet aktuale të forcave të armatosura iraniane, duke pretenduar se sulmet e mëparshme amerikane kanë dobësuar ndjeshëm aftësitë e Teheranit.
Sipas presidentit amerikan, sistemet iraniane të mbrojtjes ajrore janë shkatërruar, çka e ka lënë vendin veçanërisht të ekspozuar ndaj një sulmi të ri.
“Ata nuk mund t’i ndalojnë, sepse nuk kanë sisteme të mbrojtjes ajrore. E gjithë mbrojtja e tyre ajrore është shkatërruar”, tha ai.
Trump shtoi se Irani ka ruajtur vetëm 10% të kapacitetit të mëparshëm raketor dhe 15% të kapacitetit të tij për dronët.
Në fund, presidenti amerikan iu rikthye mundësisë së një operacioni të ri ushtarak, por këmbënguli se nuk beson se një veprim i tillë do të jetë i nevojshëm.