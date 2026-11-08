Mevlan Shaba i zhgënjyer nga Olsa Muhameti: Jam ndjerë i përdorur nga ajo

Mevlan Shaba i zhgënjyer nga Olsa Muhameti: Jam ndjerë i përdorur nga ajo

Ish-konkurenti i “Big Brother VIP Kosova”, ka folur rreth ekperiencës së tij në këtë format, ku gjithashtu nuk lë pa përmendur dhe producenten Olsa Muhameti.

I ftuar në emisionin e showbizz-it, “UëTëFë Show”, Shaba shprehet i zhgënjyer nga pjesëmarrja e tij në BBVK, ndërsa shton se është ndjerë i përdorur nga Olsa Muhameti.

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“Sigurisht që jam ndjerë i përdorur”, është shprehur ai.

Gjithashtu, këngëtari ndihet falënderues vetëm për pjesëmarrjen e tij në emisionin “Përputhen”, ku dhe u bë i njohur për publikun.

Kujtojmë se pas përfundimit të emisionit Përputhen, Olsa dhe Mevlani kanë pasur një marrëdhënie të mirë së bashku, teksa ai ka marrë dhe pjesë dhe në emisione të tjera të autores.


Shtuar 8.11.2026 21:54

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