Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të shkojë të shtunën në Varshavë, pas një incidenti në të cilin dy raketa ruse dhe një dron hynë në hapësirën ajrore të Polonisë.
Kryeministri polak Donald Tusk dha njoftimin dhe kërkoi që mbrojtja ajrore në krahun lindor të Aleancës të forcohet menjëherë.
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Në një konferencë për shtyp të premten, Tusk tha se kishte zhvilluar një bisedë me Mark Rutte pas ngjarjes së mëngjesit, e cila ndodhi ndërsa Rusia po kryente një valë tjetër sulmesh kundër Ukrainës.
“Po diskutojmë se si do të përgjigjemi”, u shpreh Tusk, duke konfirmuar se Rutte do të arrijë në Varshavë të shtunën dhe do të jetë i disponueshëm për mediat për t’iu përgjigjur pyetjeve lidhur me reagimin e NATO-s.
Kryeministri polak i ftoi gazetarët që ta shfrytëzojnë këtë vizitë për të marrë më shumë informacion mbi masat që udhëheqja e Aleancës synon të ndërmarrë pas incidentit të fundit.
Ai nënvizoi se pret që NATO të reagojë duke përforcuar pa vonesë mbrojtjen ajrore në krahun e saj lindor.
“Gjithmonë përpiqem të mos krijoj panik dhe të jem një partner serioz për ata me të cilët flas, por këtë herë do të pres vërtet, jo brenda orëve, por gjatë ditëve dhe javëve në vijim, vendime praktike për forcimin e aftësive tona të mbrojtjes ajrore”, deklaroi ai.
Vizita e Mark Rutte në Varshavë pritet të përqendrohet te siguria e krahut lindor të NATO-s dhe te përgjigjja e Aleancës ndaj shkeljeve të fundit në hapësirën ajrore polake.