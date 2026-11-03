Sulme të forta mes Rusisë dhe Ukrainës: 62 të plagosur në Kharkiv, dronët godasin rafinerinë pranë Moskës

Përplasjet ushtarake mes Rusisë dhe Ukrainës mbeten intensive, ndërsa të dyja palët po kryejnë sulme nga ajri dhe po përdorin në masë dronët përgjatë frontit.
Në Kharkiv, një spital u godit gjatë natës në një prej sulmeve më të rënda në territorin ukrainas. Forcat ruse përdorën raketa balistike dhe bomba ajrore të drejtuara në këtë sulm të kombinuar, i cili, sipas autoriteteve vendore të cituara nga mediat ukrainase, la të paktën 62 persona të plagosur.
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Igor Terekhov, kryetar i bashkisë së Kharkivit, njoftoi se rreth 200 pacientë kanë nevojë të zhvendosen drejt institucioneve të tjera shëndetësore. Në vendin e sulmit po vazhdon puna e ekipeve të emergjencës.
Në distriktin Nemyshlianskyi, njëra prej bombave ra mbi një kalim që lidh ndërtesat e kompleksit shëndetësor. Shpërthimi shkaktoi dëmtime në më shumë se 1.000 dritare të spitalit dhe të godinave të banimit aty pranë.
Gjatë natës, dronët e forcave ukrainase goditën rafinerinë Slavneft-Yanos në Jaroslavl të Rusisë, rreth 250 kilometra në verilindje të Moskës. Ky kompleks renditet ndër impiantet më të mëdha ruse për përpunimin e naftës.
Mediat ukrainase, duke iu referuar kanaleve të monitorimit, njoftuan se banorët kishin raportuar të paktën tre vatra zjarri në brendësi të kompleksit industrial pas goditjes.
Nga ana tjetër, Ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi se mbrojtja e saj ajrore kishte rrëzuar 856 dronë ukrainas me krahë fiks gjatë natës nga e hëna në të martë. Sipas pretendimit të Moskës, neutralizimi i tyre u krye mbi Bryansk, Belgorod, Moskë, Jaroslavl, Tver dhe rajone të tjera ruse, si edhe mbi Krimenë e aneksuar dhe Detin e Zi.
Rajoni i Dnipropetrovskut u përball gjithashtu me një sulm të gjerë rus me dronë dhe raketa. Oleksandr Ganzha, drejtues i administratës ushtarake rajonale, raportoi goditje ndaj infrastrukturës, godinave të banimit dhe objekteve administrative në distriktet e Dnipros dhe Kryvyi Rih.
Katër persona u plagosën dhe një shtëpi private pësoi dëme në rajonin e Nikopolit. Sipas Ganzhës, goditjet vazhduan edhe gjatë orëve të para të mëngjesit, teksa në terren janë angazhuar ekipet e kërkim-shpëtimit dhe shërbimet e emergjencës.
Ndërkaq, është rritur numri i viktimave të sulmit ajror rus të 2 nëntorit mbi një qendër humanitare në Komyshuvakha, fshat në rajonin e Zaporizhzhias. Kreu i administratës rajonale, Mykhailo Semikin, njoftoi se bilanci ka shkuar në 29 viktima dhe pesë të plagosur.
Sipas autoriteteve, ende nuk dihet fati i 48 personave, ndërsa kërkimet dhe operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në zonën e sulmuar. Duke e përshkruar ngjarjen si një tragjedi të rëndë, Semikin theksoi se çdo shifër përfaqëson një jetë njerëzore dhe një familje në pritje të lajmeve për të afërmit.