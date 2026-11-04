Sulm kibernetik ndaj frigoriferëve të gjakut në Francë, hakerat tentojnë ta vendosin temperaturën në 110 gradë Celsius

Sulm kibernetik ndaj frigoriferëve të gjakut në Francë, hakerat tentojnë ta vendosin temperaturën në 110 gradë Celsius

Sistemet frigoriferike të përdorura nga Shërbimi Kombëtar i Gjakut në Francë janë vënë në shënjestër të një sulmi kibernetik, duke krijuar rrezik për ruajtjen e mostrave të gjakut dhe të produkteve për transfuzion.

Ngjarja ndodhi natën mes së dielës dhe të hënës, më 1 dhe 2 nëntor. Objektiv ishte kompania Coolworld, përgjegjëse për mirëmbajtjen e kontejnerëve frigoriferikë që përdor Instituti Francez i Gjakut (EFS), përfshirë instalimet në rajonin Bourgogne-Franche-Comté.

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Mediat franceze raportojnë se hakerat ndryshuan parametrat e sistemeve të kontrollit të temperaturës. Pajisjet, të cilat zakonisht punojnë në -30 gradë Celsius, u riprogramuan që të arrinin deri në 110 gradë Celsius.

Një teknik në shërbim gjatë natës vuri re një rritje të pazakontë të temperaturës në ambientet frigoriferike dhe dha alarmin. Problemi u identifikua në kohë, çka bëri të mundur shmangien e pasojave në funksionimin e shërbimit. Autoritetet thanë fillimisht se pajisjet e prekura mbanin mostra të dhuruesve të gjakut, që shërbejnë për monitorimin shëndetësor të lidhur me transfuzionet.

Më vonë, Instituti Francez i Gjakut konfirmoi se në këto ambiente ruhej edhe plazmë e ngrirë e destinuar për transfuzione te pacientët. Prania e saj e bën incidentin veçanërisht shqetësues: produktet e gjakut kërkojnë temperatura të kontrolluara rreptësisht dhe ndërprerja e zinxhirit të ftohjes mund të cenojë sigurinë dhe përdorshmërinë e tyre.

Ministria Franceze e Shëndetësisë deklaroi se anomalitë u zbuluan në kohë dhe incidenti nuk shkaktoi pasoja operative.

Megjithatë, nuk është konfirmuar që temperatura 110 gradë Celsius të jetë arritur realisht brenda frigoriferëve ose te produktet e gjakut. Të dhënat e publikuara tregojnë ndryshim të parametrave të komanduar në sistemin elektronik, jo domosdoshmërisht të temperaturës së matur në ambientet e ruajtjes. Nuk janë bërë të ditura as sa pajisje u prekën, as sa zgjati ndërhyrja.

Ngjarja pason një seri sulmesh kibernetike ndaj frigoriferëve të supermarketeve në Francë dhe në vende të tjera europiane. Në ato raste, ndryshimi i parametrave të temperaturës nga hakerat solli humbje të produkteve ushqimore dhe dëme të konsiderueshme ekonomike. Këtë herë, në shënjestër ishte ruajtja e produkteve të gjakut që përdoren nga sistemi shëndetësor.

Autorët e sulmit nuk janë identifikuar dhe nuk ka prova që ata të jenë të njëjtët persona që ndërhynë në frigoriferët e supermarketeve. Incidenti shton shqetësimet për sigurinë e sistemeve të lidhura me internetin, sidomos kur ato komandojnë pajisje jetike për spitalet dhe shërbimet shëndetësore.


Shtuar 4.11.2026 09:49

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