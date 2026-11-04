Sulm kibernetik ndaj frigoriferëve të gjakut në Francë, hakerat tentojnë ta vendosin temperaturën në 110 gradë Celsius

Sistemet frigoriferike të përdorura nga Shërbimi Kombëtar i Gjakut në Francë janë vënë në shënjestër të një sulmi kibernetik, duke krijuar rrezik për ruajtjen e mostrave të gjakut dhe të produkteve për transfuzion.
Ngjarja ndodhi natën mes së dielës dhe të hënës, më 1 dhe 2 nëntor. Objektiv ishte kompania Coolworld, përgjegjëse për mirëmbajtjen e kontejnerëve frigoriferikë që përdor Instituti Francez i Gjakut (EFS), përfshirë instalimet në rajonin Bourgogne-Franche-Comté.
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Mediat franceze raportojnë se hakerat ndryshuan parametrat e sistemeve të kontrollit të temperaturës. Pajisjet, të cilat zakonisht punojnë në -30 gradë Celsius, u riprogramuan që të arrinin deri në 110 gradë Celsius.
Një teknik në shërbim gjatë natës vuri re një rritje të pazakontë të temperaturës në ambientet frigoriferike dhe dha alarmin. Problemi u identifikua në kohë, çka bëri të mundur shmangien e pasojave në funksionimin e shërbimit. Autoritetet thanë fillimisht se pajisjet e prekura mbanin mostra të dhuruesve të gjakut, që shërbejnë për monitorimin shëndetësor të lidhur me transfuzionet.
Më vonë, Instituti Francez i Gjakut konfirmoi se në këto ambiente ruhej edhe plazmë e ngrirë e destinuar për transfuzione te pacientët. Prania e saj e bën incidentin veçanërisht shqetësues: produktet e gjakut kërkojnë temperatura të kontrolluara rreptësisht dhe ndërprerja e zinxhirit të ftohjes mund të cenojë sigurinë dhe përdorshmërinë e tyre.
Ministria Franceze e Shëndetësisë deklaroi se anomalitë u zbuluan në kohë dhe incidenti nuk shkaktoi pasoja operative.
Megjithatë, nuk është konfirmuar që temperatura 110 gradë Celsius të jetë arritur realisht brenda frigoriferëve ose te produktet e gjakut. Të dhënat e publikuara tregojnë ndryshim të parametrave të komanduar në sistemin elektronik, jo domosdoshmërisht të temperaturës së matur në ambientet e ruajtjes. Nuk janë bërë të ditura as sa pajisje u prekën, as sa zgjati ndërhyrja.
Ngjarja pason një seri sulmesh kibernetike ndaj frigoriferëve të supermarketeve në Francë dhe në vende të tjera europiane. Në ato raste, ndryshimi i parametrave të temperaturës nga hakerat solli humbje të produkteve ushqimore dhe dëme të konsiderueshme ekonomike. Këtë herë, në shënjestër ishte ruajtja e produkteve të gjakut që përdoren nga sistemi shëndetësor.
Autorët e sulmit nuk janë identifikuar dhe nuk ka prova që ata të jenë të njëjtët persona që ndërhynë në frigoriferët e supermarketeve. Incidenti shton shqetësimet për sigurinë e sistemeve të lidhura me internetin, sidomos kur ato komandojnë pajisje jetike për spitalet dhe shërbimet shëndetësore.