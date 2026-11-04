Christa Pike, 50 vjeçe, i mbijetoi dy raundeve të injeksionit vdekjeprurës; dokumentet zbulojnë një formë të rrallë kanceri

Nëntë muaj përpara se përpjekja për ekzekutimin e Christa Pike në Tennessee të dështonte, avokatët e saj kishin njoftuar autoritetet amerikane për rreziqet serioze që injeksioni vdekjeprurës mund t’i shkaktonte shëndetit të saj.
Dokumentet gjyqësore të siguruara nga revista “People” tregojnë se Pike ka një sëmundje të rrallë të gjakut, të lidhur me një formë kanceri të quajtur çrregullim mieloproliferativ.
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Më 8 janar 2026, mbrojtja paraqiti një ankesë ku argumentonte se ekzekutimi me injeksion vdekjeprurës mund t’i sillte Pike dhimbje dhe vuajtje të panevojshme. Sipas avokatëve, kjo do të shkelte Amendamentet e Parë, të Tetë dhe të Katërmbëdhjetë të Kushtetutës amerikane.
Në ankesë thuhej se niveli i trombociteve në gjakun e saj ishte shumë i lartë, me gjasë për shkak të sëmundjes së rrallë. Avokatët paralajmëruan se kjo gjendje, e quajtur trombocitozë, mund të shtonte rrezikun e edemës pulmonare gjatë administrimit të substancave vdekjeprurëse. Edema pulmonare është grumbullim i lëngjeve në mushkëri dhe mund të krijojë ndjesinë e mbytjes.
Mbrojtja i shpjegoi gjykatës se kjo gjendje mund të ndihet si mbytje ose fundosje, një përjetim që ekspertët e kanë krahasuar me torturën me ujë. Avokatët ngritën shqetësime edhe për venat e Pike: sipas dokumenteve, marrja e gjakut dhe vendosja e gjilpërave kishin qenë të vështira më parë, ndaj personeli mjekësor i burgut përdorte gjilpëra të posaçme të tipit flutur për analizat e saj.
Për të ulur ndjeshëm rrezikun e dhimbjeve të panevojshme, avokatët kërkuan që gjilpëra të tilla të përdoreshin edhe gjatë ekzekutimit. Më 30 shtator, shqetësimet e tyre morën peshë të veçantë kur ekipi që kryente procedurën pati vështirësi të vendoste linjat intravenoze për dhënien e substancave vdekjeprurëse.
Pike u mbijetoi dy raundeve të barnave të përdorura për ekzekutimin. Pas kësaj, qëndroi 10 ditë në spital dhe më pas u kthye në Qendrën e Rehabilitimit Debra K. Johnson në Tennessee, ku pjesën më të madhe të ditës e kalon në izolim. Avokatët kanë kërkuar urgjentisht në gjykatë ndërprerjen e izolimit; të dyja palët pritet të paraqesin argumentet gjatë kësaj jave.
Në ankesën e mëparshme, mbrojtja kishte kundërshtuar edhe protokollin e përditësuar të ekzekutimeve në Tennessee. Avokatët kritikonin mungesën e një garancie për akses të menjëhershëm telefonik para dhe gjatë procedurës, të cilin e konsideronin të domosdoshëm për t’iu drejtuar gjykatave nëse shfaqeshin probleme.
Ende nuk dihet çfarë do të ndodhë me Christa Pike. Guvernatori i Tennessee-t, Bill Lee, ka pezulluar ekzekutimet e tjera të parashikuara në shtet gjatë vitit 2026 dhe ka urdhëruar një hetim të pavarur për të sqaruar pse dështoi procedura.
Pike u dënua me vdekje për vrasjen e 19-vjeçares Colleen Slemmer në vitin 1995. Ajo ishte 18 vjeçe në atë kohë dhe, bashkë me të dashurin e saj të atëhershëm, e torturoi të renë përpara se ta vriste me një thikë prerëse të tipit box cutter.
Ngjarja ka rikthyer debatin në Shtetet e Bashkuara për ekzekutimin e personave të dënuar me vdekje, me vëmendje të veçantë te siguria e procedurave, vuajtjet që ato mund të shkaktojnë dhe përgjegjësia e autoriteteve.