Para zgjedhjeve, Trump e cilëson Groenlandën dhuratën më të madhe të Evropës për SHBA-në

Para zgjedhjeve, Trump e cilëson Groenlandën dhuratën më të madhe të Evropës për SHBA-në

Gjatë një interviste për Fox News, presidenti amerikan Donald Trump iu rikthye çështjes së Groenlandës, duke e paraqitur ishullin si dhuratën më të madhe që Evropa u ka dhënë ndonjëherë Shteteve të Bashkuara.

Trump u shpreh se Evropa ishte treguar e mirë dhe se sapo u kishte dhënë amerikanëve dhuratën më të madhe që kishin marrë ndonjëherë. Më pas, pyetjes së tij se cila ishte kjo dhuratë, iu përgjigj duke përmendur Groenlandën.

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Pjesa e intervistës ku ai bëri këto komente u shpërnda edhe në llogarinë zyrtare në Twitter të Departamentit amerikan të Shtetit.

Në shtator, Shtetet e Bashkuara, Danimarka dhe Groenlanda firmosën një marrëveshje për të shuar tensionet e shkaktuara nga kërcënimet e vazhdueshme të Trump për ta vënë ishullin nën kontrollin amerikan. Groenlanda është një rajon vetëqeverisës i Danimarkës dhe zotëron burime të konsiderueshme minerale.

Sipas marrëveshjes, prania dhe roli i ushtrisë amerikane në Groenlandë zgjerohen, duke mundësuar ngritjen e dy bazave të reja ushtarake dhe instalimin e sistemit kundër raketave “Kupola e Artë”, të promovuar nga Trump. Dokumenti konfirmon njëkohësisht sovranitetin e Danimarkës mbi ishullin, si edhe të drejtën e banorëve të Groenlandës për të vendosur.

Shqyrtimi i projektligjit në lexim të parë nga parlamenti danez parashikohet më 11 nëntor, ndërsa leximi i dytë dhe votimi priten më 19 nëntor. Hyrja në fuqi e marrëveshjes ekzekutive do të bëhet pas ratifikimit nga Danimarka dhe Groenlanda; miratimi i Senatit amerikan nuk është i nevojshëm.


Shtuar 3.11.2026 18:12

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