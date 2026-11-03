Jashari pret gjeneralmajorin Osborn dhe e nderon me Medaljen për shërbim vetëmohues

Jashari pret gjeneralmajorin Osborn dhe e nderon me Medaljen për shërbim vetëmohues

Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës, priti sot në kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë gjeneralmajorin Osborn me ceremoni të larta ushtarake. Agjutanti i përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës ndodhet për vizitë zyrtare në Kosovë.

Gjatë takimit, Jashari i dorëzoi gjeneralit Osborn Medaljen për shërbim vetëmohues, si vlerësim për kontributin dhe përkushtimin e tij në forcimin e lidhjeve dhe bashkëpunimit mes Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Gardës Kombëtare të Ajovës.

Të lidhura

None found

Në njoftim theksohet se marrëdhënia mes FSK-së dhe GKA-së është zhvilluar ndër vite mbi besimin, profesionalizmin dhe vlerat e përbashkëta, duke dëshmuar bashkëpunimin dhe miqësinë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njoftimi e cilëson partneritetin Kosovë–SHBA të përhershëm.


Shtuar 3.11.2026 18:15

Tags: , ,
Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS

Përplasja Rama-Veliaj del hapur, analistët paralajmërojnë krizë dhe betejë të brendshme për pushtet në PS
Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis

Presidentja Shiroka-Pula takohet sot me ministrin e Jashtëm të Zvicrës, Ignazio Cassis
Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së

Arben Gashi zyrtarizon kandidaturën për kryetar të LDK-së
Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit

Kuvendi mblidhet në seancë plenare: në agjendë tri projektligje dhe raporti i auditimit
Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë

Kusari-Lila dhe kreu i EULEX-it bisedojnë për stabilitetin, ligjin dhe ekonominë
Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Raporti i Progresit vlerëson punën e Agjencisë për Informim dhe Privatësi
Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale

Gashi: Kosova përparoi në disa reforma edhe gjatë bllokadës institucionale
Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara

Kurti diskuton me HANDIKOS-in për ligjin gjithëpërfshirës dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara