Mesmandati në SHBA, nis numërimi pas përfundimit të votimit në gjashtë shtete

Me mbylljen e qendrave të para të votimit në gjashtë shtete amerikane, ka filluar numërimi i votave të zgjedhjeve të mesmandatit, të mbajtura më 3 nëntor. Nga këto zgjedhje do të dalë se cila parti do të ketë kontrollin e Kongresit amerikan për dy vitet e fundit të presidencës së Donald Trump.
Amerikanët zgjedhin këtë vit përfaqësuesit për të 435 vendet në Dhomën e Përfaqësuesve, si dhe për 35 prej 100 vendeve në Senat. Objektivi i republikanëve është mbajtja e shumicës në të dyja dhomat, kurse demokratët kërkojnë të sigurojnë kontrollin në të paktën njërën prej tyre.
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Reuters raporton se Indiana dhe Kentaki ishin shtetet ku qendrat e para të votimit u mbyllën në orën 18:00, sipas orës lokale. Fillimisht, votimi përfundoi në pjesën më të madhe të territorit të të dyja shteteve, çka mundësoi nisjen e numërimit dhe nxjerrjen e rezultateve të para.
Pas një ore, në orën 19:00 lokale, votimi u përmbyll edhe në Xhorxhia, Karolinën e Jugut, Vermont dhe Virxhinia. Edhe në këto katër shtete ka nisur numërimi, ndërsa publikimi i rezultateve të para pritet të bëhet hap pas hapi.
Për Karolinën e Veriut, Ohajon dhe Virxhinian Perëndimore, përfundimi i votimit është planifikuar në orën 19:30 lokale.
Në disa shtete, shpallja e rezultateve përfundimtare mund të vonohet nga numërimi i votave të dërguara me postë dhe nga diferencat e vogla mes kandidatëve në garë.
Përbërja politike e Kongresit që do të dalë nga zgjedhjet e mesmandatit do të përcaktojë edhe peshën e republikanëve dhe të demokratëve në procesin legjislativ për kohën e mbetur të mandatit të presidentit Trump.