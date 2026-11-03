Gratë synojnë përfaqësim historik në zgjedhjet amerikane, megjithëse janë 51% e popullsisë

Megjithëse përbëjnë afërsisht 51% të popullsisë së SHBA-së, gratë ende nuk kanë përfaqësim të barabartë në politikë. Ato mbajnë aktualisht 28,4% të vendeve në Kongres dhe vetëm 14 nga 50 postet e guvernatorëve.
Zgjedhjet e 3 nëntorit mund të shënojnë hapa të rinj historikë për përfaqësimin e grave, raporton DW. Ekspertja Kelly Dittmar ia atribuon pabarazinë pengesave strukturore, kostove të larta të fushatave, mundësive më të pakta për të siguruar mbështetjen e donatorëve të mëdhenj dhe stereotipeve gjinore.
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Një tjetër faktor është se drejtuesit meshkuj të partive kanë tendencë të përzgjedhin më shumë kandidatë burra. Në Dhomën e Përfaqësuesve, dallimi mes partive është i dukshëm: janë 95 gra demokrate dhe 30 republikane.
Në Senat, gratë zënë vetëm 27% të vendeve. Gara për këtë institucion kërkon më shumë fonde dhe ofron më pak mundësi për kandidim.
Disa gara për guvernator mund të sjellin gjithashtu zhvillime të rëndësishme. Në Minesota kandidon Amy Klobuchar, kurse në Xhorxhia Keisha Lance Bottoms synon të bëhet guvernatorja e parë afrikano-amerikane në historinë e shtetit.
Bottoms ka mbështetjen e ish-presidentit Barack Obama, ndërsa kandidati republikan Rick Jackson mbështetet nga Donald Trump.
Në Minesota, demokratja Peggy Flanagan mund të hyjë në histori: nëse zgjidhet, ajo do të bëhet gruaja e parë autoktone amerikane e zgjedhur në Senat.
Zgjedhjet paraqesin një mundësi të rëndësishme për të rritur pjesëmarrjen e grave në politikën amerikane. Rezultati do të tregojë nëse ato do të kapërcejnë barriera historike dhe do të fitojnë më shumë vende në Kongres e poste drejtuese në shtetet amerikane.