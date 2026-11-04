Abdul El-Sayed mposht Mike Rogers në Michigan; pritet të jetë senatori i parë mysliman në SHBA dhe ironizon J.D. Vance për betimin në janar

Abdul El-Sayed mposht Mike Rogers në Michigan; pritet të jetë senatori i parë mysliman në SHBA dhe ironizon J.D. Vance për betimin në janar

Demokrati Abdul El-Sayed ka mundur republikanin Mike Rogers në garën për Senatin amerikan në Michigan. Pas kësaj fitoreje, ai pritet të bëhet senatori i parë mysliman në historinë e Shteteve të Bashkuara.

Fitorja e tij në këtë shtet, që konsiderohet ndër më të rëndësishmit për betejat politike në SHBA, u parashikua nga Decision Desk HQ dhe u raportua nga mediat amerikane.

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Në fjalimin pas rezultatit, El-Sayed shpalli: “Michigan, ia dolëm!”. Ai i drejtoi edhe një koment ironik zëvendëspresidentit amerikan J.D. Vance, duke përmendur ceremoninë e betimit të parashikuar për në janar dhe duke përdorur shprehjen arabe “habibi im”. Sipas El-Sayed, ironia qëndronte te fakti se Kushtetuta do ta detyronte Vance ta votonte në janar.

El-Sayed është mjek dhe ka drejtuar më parë shërbimet e shëndetit publik në Detroit dhe në qarkun Wayne. Kundërshtari që ai mposhti, Mike Rogers, është ish-kongresmen republikan dhe kishte mbështetjen e presidentit Donald Trump.

Kujdesi shëndetësor ishte në qendër të fushatës së demokratit. Gjatë garës, ai u përball me kritika e sulme për besimin mysliman, si edhe me polemika për qëndrimet e tij ndaj Izraelit dhe luftës në Gaza.

Përçarje pati edhe mes demokratëve. Vetëm pak ditë përpara votimit, Hayley Stevens, të cilën El-Sayed e kishte mundur në zgjedhjet paraprake të partisë gjatë verës, njoftoi papritur mbështetjen për Rogers. Demokratë të tjerë e cilësuan këtë vendim tradhti ndaj kandidatit të partisë, ndërsa Stevens përmendi si arsye kundërshtimet e saj ndaj El-Sayed dhe lidhjet e tij me komentatorin politik Hassan Piker.

Pas deklaratës së Stevens, El-Sayed njoftoi se kishte grumbulluar 1.2 milionë dollarë brenda vetëm katër orësh, duke mobilizuar mbështetësit e tij.

Edhe Trump mori pjesë drejtpërdrejt në fushatë: ai vizitoi Michiganin dhe e sulmoi personalisht El-Sayed, duke e quajtur “terrorist të dhunshëm”. Në disa raste, presidenti përdori edhe emrin e mesëm të demokratit, Mohammed.

El-Sayed iu përgjigj me ironi se nuk i interesonte mënyra se si Trump ia shqiptonte emrin apo nëse ia mbante mend të plotë. Mesazhi i tij ishte se, pas nëntorit, presidenti mund ta thërriste thjesht “senator”.


Shtuar 4.11.2026 09:31

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