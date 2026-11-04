Chris Pappas fiton garën në New Hampshire: greko-amerikani i parë në Senat pas 14 vitesh dhe burri i parë homoseksual i zgjedhur senator

Demokrati Chris Pappas ka siguruar një vend në Senatin amerikan pasi mori 56.3% të votave në New Hampshire, duke lënë pas republikanin John Sununu.
Rezultati i jep komunitetit greko-amerikan përfaqësim në Senat për herë të parë pas 14 vitesh. Pappas bëhet njëkohësisht burri i parë homoseksual i zgjedhur senator në historinë e Shteteve të Bashkuara.
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Në moshën 46-vjeçare dhe pas katër mandatesh në Dhomën e Përfaqësuesve, ai do të marrë vendin e demokrates Jeanne Shaheen. Ajo vendosi të mos rikandidonte, pasi kishte shërbyer 18 vite në Senat.
Më parë, senatorë me origjinë greke kanë qenë republikania Olympia Snowe, e cila shërbeu nga viti 1995 deri në vitin 2013, dhe demokrati Paul Sarbanes, i cili qëndroi në Senat për 30 vite, nga viti 1977 deri në vitin 2007.
Rrënjët e familjes emigrante greke të Pappas janë në fshatin Livadi, në zonën e Elassonës në Greqi. Ai lindi më 4 qershor 1980 në Manchester të New Hampshire dhe jeton atje me bashkëshortin, Van Bentley.
Në Manchester, familja e tij zotëron restorantin historik “Puritan Backroom”, një biznes familjar me histori mbi një shekull. Pappas nisi të punonte aty që i ri, përpara se të merrej me politikë.
Ai ka folur vazhdimisht për krenarinë që ndien për prejardhjen greke dhe për lidhjet historike e kulturore të Greqisë me Shtetet e Bashkuara. Ka qenë gjithashtu pjesëmarrës aktiv në veprimtaritë e komunitetit greko-amerikan dhe të Kishës Ortodokse Greke në SHBA.
Në Kongres, Pappas është marrë edhe me çështje që prekin Greqinë dhe Qipron. Së bashku me republikanin Gus Bilirakis, ai ka bashkëdrejtuar Grupin Helenik në Dhomën e Përfaqësuesve.
Ndër nismat që ka mbështetur është forcimi i bashkëpunimit ushtarak mes SHBA-së dhe Greqisë. Këtu përfshihet një projektligj për ta zgjatur me pesë vite ndihmën amerikane për Greqinë nëpërmjet programit të Edukimit dhe Trajnimit Ushtarak Ndërkombëtar (IMET).
Në shtator të vitit 2025, ai iu bashkua një nisme dypartiake kundër shitjes së mundshme të avionëve luftarakë F-16 dhe F-35 Turqisë. Në mars të vitit 2026, Pappas dënoi vendosjen e avionëve turq F-16 në pjesën e pushtuar të Qipros.
Karriera e tij politike filloi herët: në moshën 22-vjeçare u zgjodh në Dhomën e Përfaqësuesve të New Hampshire. Më pas shërbeu në disa struktura të tjera të administratës lokale dhe shtetërore.
Mandatin e parë në Dhomën Federale të Përfaqësuesve e fitoi në vitin 2018, si përfaqësues i distriktit të parë të New Hampshire. Ai u rizgjodh tri herë radhazi, në vitet 2020, 2022 dhe 2024.
Vendimin për të kandiduar në Senat e bëri publik në prill të vitit 2025, pasi Jeanne Shaheen njoftoi se nuk do të kërkonte një mandat tjetër.
Kur shpalli kandidaturën, Pappas tha se po hynte në garë sepse, sipas tij, ekonomia, demokracia dhe mënyra e jetesës ishin në rrezik. Ai u shpreh se New Hampshire kishte nevojë për një senator të lidhur ngushtë me njerëzit, vendet dhe vlerat e shtetit.
Gara e tij përfshiu edhe përplasje brenda Partisë Demokratike. Pappas i përket krahut më të moderuar, ndërsa rivalja në zgjedhjet paraprake, Karisma Manzur, garoi me një platformë më progresiste.
Në zgjedhjet paraprake të 8 shtatorit, Pappas mori 64.6% të votave, përballë 33.2% që siguroi Manzur.
Gjatë fushatës, mbështetja financiare që kishte marrë nga organizata pro-Izraelit u kritikua nga figura të krahut të majtë demokrat, përfshirë senatorin Bernie Sanders dhe kongresmenen Alexandria Ocasio-Cortez.
Të dhënat e Komisionit Federal të Zgjedhjeve, të cituara nga “New Hampshire Journal”, tregonin se Pappas kishte marrë rreth 689 mijë dollarë në kontribute të drejtpërdrejta dhe të orientuara nga AIPAC dhe organizatat e lidhura me të.
Rivali i tij republikan, John Sununu, kishte shërbyer më parë si senator nga viti 2003 deri në vitin 2009. Ai vinte nga një familje me traditë të gjatë politike në New Hampshire dhe mbështetej nga presidenti Donald Trump.
Trump mori pjesë personalisht në fushatë në mbështetje të Sununu, duke e parë New Hampshire si një mundësi që republikanët të rifitonin një vend në Senat.
Pappas, nga ana tjetër, e vendosi theksin te kostoja e jetesës, ruajtja e kujdesit shëndetësor, arsimi publik dhe Sigurimet Shoqërore. Ai kundërshtoi edhe politikat e administratës Trump lidhur me tarifat tregtare dhe ndërhyrjet ushtarake jashtë vendit.
Ekonomia, politika e jashtme, taksat dhe pensionet ishin ndër temat e debatit të fundit televiziv, më 28 tetor. Pappas e akuzoi Sununu se mbështeste politikat e Trumpit; republikani, ndërkohë, vuri në dyshim çfarë kishte arritur demokrati gjatë tetë viteve të tij në Kongres.
Pasi u publikuan rezultatet, Pappas u foli mbështetësve dhe e përshkroi fitoren si një çast me peshë për të ardhmen e New Hampshire dhe të vendit.
Ai tha se përpjekja e nisur në sallën ku ndodheshin dhe e çuar në çdo cep të New Hampshire do të vazhdonte tani në Uashington, me synimin për ta kthyer shtetin dhe vendin në rrugën e duhur.
Pappas iu kthye kritikave ndaj interesave të mëdha ekonomike dhe politikave të administratës Trump, duke premtuar se do të punonte në Senat për një ndryshim të drejtimit politik.
Krahas rëndësisë për karrierën e tij, rezultati përbën një zhvillim historik për komunitetin greko-amerikan: pas 14 vitesh, ai do të ketë sërish një përfaqësues në Senatin e Shteteve të Bashkuara.