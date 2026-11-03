72-vjeçari italian arrestohet nga ICE në New Jersey, dyshohet se votoi në katër zgjedhje federale

72-vjeçari italian arrestohet nga ICE në New Jersey, dyshohet se votoi në katër zgjedhje federale

Agjentët e Shërbimit të Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE) arrestuan në New Jersey një shtetas italian 72-vjeçar, i dyshuar për mashtrim zgjedhor dhe votim të paligjshëm në zgjedhjet federale amerikane.

Në një njoftim në rrjetin social X, ICE identifikoi të arrestuarin si Andrea Morzetta. Sipas agjencisë, ai dyshohet se ka votuar në katër zgjedhje federale, ndonëse si shtetas i huaj nuk gëzonte të drejtën e votës.

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ICE deklaroi se votimi i paligjshëm i kryer me vetëdije nga persona që nuk kanë të drejtë vote nuk është një shkelje e thjeshtë administrative. Agjencia shtoi se administrata Trump synon të mbrojë integritetin e zgjedhjeve dhe të sigurojë drejtësinë e procesit zgjedhor.

Arrestimi u krye në New Jersey, shtet që zbaton politika të njohura si “strehë”. Këto politika kufizojnë bashkëpunimin e autoriteteve vendore me qeverinë federale për zbatimin e ligjeve të emigracionit.

Ndërkohë, është raportuar edhe një rast tjetër. Zyra e Filadelfias e Hetimeve të Sigurisë Kombëtare (HSI), strukturë hetimore e ICE-së, ka arrestuar një shtetas finlandez, i dyshuar se ishte regjistruar për të votuar me synimin për të marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024.


Shtuar 3.11.2026 20:55

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