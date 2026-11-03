Berisha përgatit PD-në për zgjedhjet lokale dhe kërkon front të përbashkët opozitar, pa ndërprerë protestat

Sali Berisha, kryetar i Partisë Demokratike, ka bërë të ditur se opozita do të vazhdojë protestat kundër qeverisë së Edi Ramës. Ai kërkoi që mobilizimi i qytetarëve dhe pjesëmarrja e të rinjve të kthehen në një forcë politike të qëndrueshme.
Duke folur në një takim në selinë e PD-së me grupet e punës të qarkut Tiranë, Berisha trajtoi organizimin e protestave, vijimin e aksionit opozitar dhe përgatitjen për zgjedhjet e ardhshme lokale.
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Kreu i demokratëve u kërkoi strukturave të partisë të mbajnë gjallë mobilizimin. Sipas tij, angazhimi i të rinjve nuk duhet të shkojë dëm, ndërsa protesta mbetet pjesë e veprimtarisë së PD-së dhe nuk do të braktiset.
Berisha i cilësoi protestat si një nga mjetet kryesore të trysnisë politike dhe qytetare ndaj qeverisë. Ai tha se synimi i opozitës është të krijojë kushtet për ndryshim politik në vend.
Në të njëjtën kohë, ai kërkoi nisjen e punës për zgjedhjet lokale, me përqendrim te organizimi në terren dhe forcimi i pranisë së demokratëve në mbarë vendin.
Në takim u fol edhe për bashkimin e forcave politike dhe shoqërore kundër qeverisë. Berisha tha se opozita duhet të përpiqet të krijojë një front të përbashkët në interes të vendit.
Takimi me grupet e punës të qarkut Tiranë është pjesë e përpjekjeve të PD-së për të forcuar strukturat dhe për të bashkërenduar aksionin opozitar. Protestat dhe përgatitjet për zgjedhjet lokale pritet të vazhdojnë njëkohësisht.