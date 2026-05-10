Berisha e quajti “ambasador të Ramës”, reagon Brukseli: BE dënon sulmet personale ndaj Gonzatos! Diplomati ka vepruar me profesionalizëm dhe integritet

Bashkimi Evropian, ka reaguar pas deklaratave dhe sulmeve të Sali Berishës, ndaj ambasadorit të BE në Shqipëri, Silvio Gonzato. Sipas një zëdhënësi të Komisioni Evropian, deklarata të tilla janë të papranueshme dhe BE i dënon ato me forcë.

Në reagim theksohet se ambasadori i Bashkimi Evropian në Shqipëri, ka vepruar gjithmonë me profesionalizëm dhe integritet të plotë në detyrën e tij.

Të lidhura

None found

Po ashtu, Brukseli shpreh besim të plotë tek ambasadori dhe puna që ai po kryen, duke nënvizuar mbështetjen institucionale ndaj tij.

“Deklarata të tilla janë të papranueshme. BE-ja dënon me forcë sulmet personale të bëra në Ditën e Evropës ndaj Ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ambasadori i BE-së ka vepruar në çdo kohë me profesionalizëm dhe integritet të plotë. Ne kemi besim të plotë tek ai dhe puna e tij”, thuhet në reagimin e plotë të një zëdhënësi të KE.

Reagimi i ambasadorëve të vendeve të BE të akredituar në Tiranë

Një deklaratë e ngjashme u shpërnda edhe nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë.

Në deklaratë thuhet se ambasadorët qëndrojnë të bashkuar ‘në mbështetje të Ambasadorit të BE-së dhe ekipit të tij, dhe riafirmojmë besimin tonë të plotë në profesionalizmin, integritetin dhe shërbimin e tyre të përkushtuar’.

Çfarë tha Berisha?

Kujtojmë që dje (9 maj) në Ditën e Europës, kreu i demokratëve, Sali Berisha, ka shpërthyer në akuza ndaj kreut të delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato.

Berisha e ka quajtur Gonzaton si “ambasadorin e Edi Ramës”, që sipas tij ka transmetuar informacione të pavërteta në Bruksel.

Berisha është shprehur si Gonzato është i unifikuar në qëndrime me qeverinë Rama, ndërkohë që nuk ka nguruar të akuzojë dhe paraardhësit e tij, të cilët i ka quajtur si të korruptuar.

“Kurse për sa i përket ambasadorit aktual, unë kam shprehur se ky sillet sikur të ishte ambasadori i Edi Ramës, pasi ky zotëri, në mënyrë të vërtetuar, ka transmetuar në Bruksel trillime më të pavërteta ndaj opozitës. Sikur opozita nuk është për integrimin. Për të mos treguar edhe shumë të tjera. Dhe se kur diskutohet pse nuk iu hoq imuniteti Lubi Ballukut, shkëlqesia e tij, Gonzato, thotë se ky është interpretimi shqiptar i imunitetit”, tha nder te tjera Berisha.

Të Lidhura:

  1. “Fola për binaritet, jo bipolaritet”- Berisha sqaron deklaratën për Gonzaton: Nuk fyeva askënd!
  2. Gonzato i përgjigjet Berishës: Deklaratë pakëndshme, më shqetësoi nënkuptimi!
  3. Sillet si ambasador i Ramës/ Berisha: Gonzato ka transmetuar trillime për opozitën në Bruksel, sikur ne nuk jemi për integrimin
  4. Berisha: Rama mashtroi sot, në 11 vite rrogat e shqiptarëve mbeten më të ultat në Europë dhe çmimet më të larta

Shtuar 10.05.2026 11:54

Tags: , ,
Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…

Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…
Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari
I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë

I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë
Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…

Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…
Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat

Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat
I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij

I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij
Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt

Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt
Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është “koka” e grupit

Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është “koka” e grupit