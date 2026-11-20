Mbledhja e sotme e Partisë Demokratike të Kosovës u përqendrua te zhvillimet më të reja dhe veprimet e ardhshme lidhur me mbrojtjen e ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë.
Sipas Vlora Çitakut, e cila ushtron detyrën e kryetares së PDK-së, javën e ardhshme do të bëhen publike rezultatet e para të punës së thelluar për këtë çështje — konkretisht strategjia shtetërore për mbrojtjen në procesin e apelit dhe një nismë e re ligjore që ka të bëjë me Dhomat e Specializuara.
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Në përputhje me marrëveshjet e mëparshme, kjo nismë do të bazohet në dokumentin e miratuar nga Kuvendi në tetor, duke përfshirë edhe sugjerimet e PDK-së, të specialistëve të fushës dhe të grupit të punës.
Duke e cilësuar si historik unitetin e forcave parlamentare shqiptare në mbrojtje të luftës çlirimtare të popullit të Kosovës dhe të ish-pjesëtarëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë, Çitaku theksoi se fitorja e tyre në apel mbetet objektivi kryesor i partisë.
“Angazhimi i PDK-së do të jetë i plotë deri në fund, në mënyrë që çlirimtarët të marrin përkrahjen shtetërore në çdo hallkë, me aktivizimin e të gjitha burimeve institucionale dhe me buxhet të mjaftueshëm për çdo hap të nevojshëm. Synimi ynë i vetëm është që vendimi i shkallës së parë të rrëzohet dhe çlirimtarët të dalin fitimtarë në apel.”