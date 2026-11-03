Zejnulla Gashi pret familjen Dehari, thekson detyrimin për zbardhjen e plotë të rastit

Zejnulla Gashi pret familjen Dehari, thekson detyrimin për zbardhjen e plotë të rastit

Familja e të ndjerit Astrit Dehari u prit nga Kryeprokurori i Shtetit, z. Zejnulla Gashi, dhe z. Bekim Kodraliu, prokuror special që ka në ngarkim çështjen e Deharit.

Në bashkëbisedimin me familjarët, Gashi u njoh drejtpërdrejt me shqetësimet dhe qëndrimet e tyre. Ai nënvizoi se rasti duhet të trajtohet me seriozitet e profesionalizëm, duke respektuar plotësisht ligjin.

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Sipas Kryeprokurorit të Shtetit, institucionet kanë detyrimin të sqarojnë tërësisht rrethanat në të cilat humbi jetën Astrit Dehari. Gashi përsëriti se do të vërë në dispozicion angazhimin e tij maksimal, në kufijtë e kompetencave dhe autorizimeve ligjore, për të siguruar trajtimin profesional të kësaj çështjeje penale, zbardhjen e së vërtetës dhe arritjen e një përfundimi për rastin.

Përkushtimi i Kryeprokurorit të Shtetit mbetet trajtimi i çdo çështjeje penale me transparencë, përgjegjësi dhe paanshmëri. Ky angazhim synon që rastet e viktimave të marrin përgjigjen e institucioneve dhe që familjarëve t’u përmbushen pritshmëritë legjitime për drejtësi.


Shtuar 3.11.2026 14:59

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