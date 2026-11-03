Rama në Bruksel: Serbia duhet të njohë Kosovën dhe të përmbushë kushtet e BE-së

Rama në Bruksel: Serbia duhet të njohë Kosovën dhe të përmbushë kushtet e BE-së

Nga Brukseli, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, theksoi se Serbia duhet të njohë Kosovën dhe të dëshmojë me rezultate konkrete se përmbush kërkesat e panegociueshme të Bashkimit Evropian. Gjatë intervistës për Euronews Enlargement Summit, ai e cilësoi integrimin evropian të Serbisë si të rëndësishëm për stabilitetin rajonal.

Duke folur për perspektivën e anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe vendin që zë Serbia në rajon, Rama vlerësoi se fituesi në Beograd nuk ka shfaqur hapjen që ai dhe shqiptarët presin lidhur me njohjen e Kosovës. Sipas tij, kjo tregon se qëndrimi i Beogradit nuk pritet të ndryshojë.

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Kryeministri kujtoi se rajoni ende nuk është përfshirë plotësisht në Bashkimin Evropian dhe se vendet e tij janë në pozitën e atyre që marrin leksione, jo të atyre që i japin. Në këtë kuadër, ai e përshkroi Serbinë si një element me peshë në mozaikun e Ballkanit Perëndimor.

Rama tha se ka mbështetur vazhdimisht idenë që Serbia të mos lihet të marrë një drejtim të gabuar dhe të heqë dorë nga projekti evropian. Megjithatë, ai shtoi se mënyra se si zhvillohen gjërat është e njohur.

Në vlerësimin e tij, hezitimi i Serbisë është shfaqur si në raport me Kosovën, ashtu edhe në qëndrimin ndaj Rusisë dhe sanksioneve.

Rama nënvizoi se Serbia nevojitet përkrah vendeve të tjera të rajonit, si pjesë e fqinjësisë dhe si anëtare e plotë e BE-së. Por, sipas tij, këtë përkatësi duhet ta meritojë përmes rezultateve dhe përmbushjes së kushteve për të cilat Bashkimi Evropian nuk negocion.


Shtuar 3.11.2026 14:48

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