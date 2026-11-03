Gropa gjigante pranë vilës 10 milionë dollarëshe në Malibu detyron Nicolas Cage të jetojë në hotele

Nicolas Cage është larguar përkohësisht nga vila e tij luksoze në Malibu dhe po strehohet në hotele. Aktori i njohur i Hollywood-it ka bërë të ditur se banesa nuk mund të përdoret më, pasi pranë saj është hapur një gropë gjigante.
Problemin me shtëpinë buzë oqeanit në Kaliforni, ylli 62-vjeçar i filmave “Face/Off” dhe “Con Air” e tregoi gjatë aktivitetit “LA Comic Con”. Një pyetje për mënyrën se si do ta festonte Halloween-in e shtyu të fliste për rrethanat që e kanë lënë aktualisht pa një vendbanim të përhershëm.
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Cage shpjegoi se një problem në pronën e tij në Malibu e kishte detyruar të qëndronte në hotele. Për këtë arsye, tha ai, nuk do të mund ta shijonte Halloween-in ashtu siç dëshironte, duke mirëpritur fëmijët që trokasin për të kërkuar ëmbëlsira.
Nga raportimet rezulton se prona, e vlerësuar në rreth 10 milionë dollarë, kërcënohet nga një gropë e hapur në pjesën e rrugës automobilistike pranë garazhit. Mediat amerikane e përshkruajnë hapësirën e shembur si rreth 30 metra të gjatë dhe 30 metra të gjerë, ndërsa si shkak i mundshëm përmendet erozioni bregdetar.
Rreziku nuk kufizohet te banesa e aktorit: autoritetet e Malibu kanë cilësuar të pasigurta 31 prona të lagjes. Bashkia ka njoftuar zyrtarisht se shembja e një segmenti të rrugës pranë bregut ka ndërprerë kalimin për banorët dhe shërbimet e emergjencës, përfshirë policinë dhe zjarrfikësit.
Vilën me pamje spektakolare drejt oqeanit dhe tarracë private në çati, Cage e bleu në vitin 2024. Tani ai duhet të qëndrojë larg saj përkohësisht, për shkak të fenomenit natyror që ka rrezikuar një pjesë të bregdetit të Malibu, në një situatë krejt ndryshe nga aventurat luksoze me të cilat është lidhur zakonisht emri i tij.
Suksesi në kinemanë e Hollywood-it i ka mundësuar aktorit të ndërtojë ndër vite një portofol të jashtëzakonshëm pronash. Në periudhën kur pasuria e tij arriti kulmin, ai kishte deri në 15 prona. Mes tyre përfshiheshin një vilë luksoze buzë ujit në Newport Beach, me vlerë rreth 19 milionë paund, dhe një rezidencë në New Orleans, të cilën Cage e kishte përshkruar si shtëpinë më të përhumbur në Amerikë.
Lista e pasurive të tij të paluajtshme përfshinte gjithashtu dy kështjella në Evropë. Njëra ishte Midford Castle në Somerset, e blerë për rreth 7.6 milionë paund. Ai zotëronte edhe një banesë luksoze me vlerë rreth 4 milionë paund në qytetin historik të Bath.
Vlerësimet për pasurinë e Cage në fillimin e viteve 2000 arrinin në rreth 150 milionë paund. Krahas pronave, aktori i njohur për parapëlqimet ekstravagante ka shpenzuar shuma të mëdha edhe për koleksione të pazakonta.
Sipas raportimeve, një oktapod për ta mbajtur në shtëpi i kushtoi rreth 230 mijë paund. Për një ekzemplar jashtëzakonisht të rrallë të revistës komike ku Superman shfaqej për herë të parë, ai pagoi më shumë se 100 mijë paund.
Ky komiks u vodh më pas nga banesa e tij, por u gjet sërish dhe përfundimisht u shit për më shumë se 1.6 milionë paund. Ndër blerjet luksoze të aktorit renditet edhe një ishull privat në Bahamas, për të cilin thuhet se shpenzoi rreth 2.3 milionë paund.