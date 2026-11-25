Gjykata Themelore në Pejë ka caktuar nga një muaj paraburgim për N.S., D.S., M.P. dhe G.B., të cilët dyshohen për përfshirje në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Sipas njoftimit të gjykatës, Departamenti për Krime të Rënda ka miratuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e kësaj mase ndaj katër të pandehurve.
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Gjyqtari i procedurës paraprake, Sami Sharaxhiu, vendosi që N.S. dhe D.S. të mbahen në paraburgim për dyshimin për veprën penale “Ndihma në kryerjen e veprës penale Vrasja e rëndë”, të paraparë në nenin 173, paragrafi 1, pikat 1.3 dhe 1.4, lidhur me nenin 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). M.P. dhe G.B. dyshohen për veprën “Dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale”, sipas nenit 380, paragrafi 3, të KPRK-së.
Për N.S. dhe D.S., masa nis më 24.11.2026, në orën 09:30, dhe zgjat deri më 24.12.2026. Për M.P. dhe G.B., paraburgimi fillon më 24.11.2026, në orën 10:00, dhe përfundon më 24.12.2026.
Palët mund të ankimojnë aktvendimin brenda 48 orëve nga pranimi i tij.