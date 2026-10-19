Tomë Gashi: Kurti e menaxhoi me mjeshtëri zgjedhjen e presidentes, PDK-ja do ta kishte të vështirë ta kundërshtonte Shiroka-Pulën

Tomë Gashi: Kurti e menaxhoi me mjeshtëri zgjedhjen e presidentes, PDK-ja do ta kishte të vështirë ta kundërshtonte Shiroka-Pulën

Avokati Tomë Gashi ka thënë se kryeministri Albin Kurti e ka udhëhequr me shumë sukses procesin që çoi në zgjedhjen e Justina Shiroka-Pulës në postin e presidentes së Kosovës.

Të lidhura

None found

Gjatë një deklarimi në FIVE, Gashi theksoi se kandidatura e Shiroka-Pulës, e cila më herët kishte shërbyer si deputete dhe ministre e PDK-së, e vendosi këtë subjekt politik në një pozitë të ndërlikuar.

Sipas tij, PDK-ja do ta kishte të pamundur t’ua justifikonte votuesve një refuzim të kësaj kandidature, pasi një vendim i tillë do ta çonte vendin automatikisht drejt zgjedhjeve rreth muajit nëntor.

“Albin Kurti e zhvilloi këtë proces në mënyrë brilante. E dimë se nata kur u zgjodh presidentja zgjati pak më shumë se dy orë. Pasi kandidatët e propozuar nga Kurti nuk pranuan, situata arriti deri aty sa komunikimi të bëhej përmes gazetarëve, sepse nuk kishte komunikim të drejtpërdrejtë. Në fund, ai propozoi ish-deputeten dhe ish-ministren e PDK-së, Justina Shiroka-Pulën. Nëse PDK-ja, në mënyrë hipnotike, do ta refuzonte edhe këtë propozim, besoj se nuk do të kishte çfarë t’u shpjegonte votuesve të saj. Në atë rast, zgjedhjet do të zhvilloheshin diku kah nëntori dhe PDK-ja do të përballej me një situatë shumë të vështirë”, deklaroi Gashi.


Shtuar 19.10.2026 20:08

Tags: , , ,
Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila