Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glauk Konjufca, u takua në Athinë me homologun grek, George Gerapetritis. Në bisedë u trajtuan marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh.
Një nga çështjet kryesore ishte njohja e pavarësisë së Kosovës nga Greqia. Konjufca tha se një vendim i tillë nga Athina do të ndihmonte në thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe në forcimin e fqinjësisë së mirë në rajon.
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Në një postim për takimin, ai vlerësoi mbështetjen e Greqisë për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke e konsideruar kontribut të rëndësishëm për përparimin e marrëdhënieve dypalëshe.
Konjufca shprehu gjithashtu gatishmëri për ta intensifikuar bashkëpunimin përmes një dialogu politik më të rregullt dhe lidhjeve më të forta ekonomike.
Në fund, ai bëri të ditur se e kishte ftuar Gerapetritis që takimi i tyre i ardhshëm të mbahet në Kosovë.