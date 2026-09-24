Abdixhiku përkujton Afrim Bunjakun: Emër i skalitur si simbol i rezistencës së shtetit

Në tre vjetorin e rënies në krye të detyrës në Banjskë, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, rikujtoi heroin Afrim Bunjaku me një mesazh solemn.
Të lidhura
None found
Bunjaku humbi jetën më 24 shtator 2023, teksa përballej me një grup të armatosur serb që kishte ndërmarrë një sulm ndaj Policisë së Kosovës në pjesën veriore të territorit.
Abdixhiku e vlerësoi lart qëndresën dhe sakrificën e tij. Ai shkroi se Bunjaku nuk bëri asnjë hap pas dhe nuk pranoi të dorëzohej, duke qëndruar atje ku e thërriste përgjegjësia dhe ku vihej në mbrojtje Republika.
Për Abdixhikun, jetëshkrimi i Bunjakut mishëron mbrojtjen e shtetit, të qytetarëve dhe të sovranitetit të Kosovës.
Në këtë përvjetor, ai e përshkroi atë si një figurë përfaqësuese të institucioneve kosovare dhe të atyre zyrtarëve të policisë që nuk gjunjëzohen përballë dhunës.
“Sot, emri i Afrim Bunjakut është më shumë se një emër i skalitur në historinë e Policisë së Kosovës. Ai është simbol i shtetit që mbron qytetarët e vet, i institucioneve që nuk përkulen para dhunës dhe i një Kosove që nuk frikësohet nga askush,” theksoi Abdixhiku në mesazhin e tij.
Kreu i LDK-së shtroi po ashtu nevojën që përgjegjësia për këtë ngjarje të mos ndalet vetëm te ekzekutorët e sulmit në Banjskë. Ai nënvizoi se ajo duhet të përfshijë edhe personat që e konceptuan dhe e shtynë përpara aktin kriminal, duke kërkuar përballjen e tyre me organet e drejtësisë.
Në fund të mesazhit, Abdixhiku shprehu nderimin e thellë me fjalët: “Nderim i përjetshëm për jetën dhe veprën e tij!”.