Ndërprerje të përkohshme trafiku njofton Policia e Kosovës gjatë vizitës së presidentit malazez

Ndërprerje të përkohshme trafiku njofton Policia e Kosovës gjatë vizitës së presidentit malazez

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 19 tetor, gjatë qëndrimit të Jakov Milatoviqit në vend, priten bllokime afatshkurtra në disa akse rrugore dhe devijime të qarkullimit drejt rrugëve alternative, kryesisht në zonën e Pejës.

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Autoritetet policore në Kosovë kanë bërë të ditur se presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, ndodhet sot për vizitë zyrtare në Kosovë, më 19 tetor 2026, dhe për këtë arsye do të zbatohen masa të përforcuara sigurie, përfshirë menaxhimin e trafikut gjatë kalimit të eskortës së tij.

Në komunikatën e Policisë thuhet se eskortës do t’i lejohet lëvizja sipas një itinerari të caktuar, duke nisur nga pika kufitare Kullë–Pejë, si dhe zhvillimi i aktiviteteve të planifikuara në agjendën zyrtare në rajonin e Pejës.

Për këtë arsye, Policia sqaron se, varësisht nga nevojat, do të aplikohen ndalesa të përkohshme të qarkullimit në pjesë të caktuara rrugore nëpër të cilat pritet të kalojë eskorta presidenciale.

Këto ndalesa do të zgjasin vetëm për intervale të shkurtra kohore, ndërsa në disa raste trafiku mund të ridrejtohet nëpër rrugë dytësore.

Policia e Kosovës u drejtohet qytetarëve dhe të gjithë përdoruesve të rrugës me ftesë për mirëkuptim dhe respektim të udhëzimeve të zyrtarëve policorë gjatë periudhës së vizitës.


Shtuar 19.10.2026 11:50

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