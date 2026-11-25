Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi, së bashku me anëtarët Violeta Salihu dhe Yıldıray Bayrami, përfaqësojnë KQZ-në në Forumin Ndërkombëtar të Zgjedhjeve, që po zhvillohet në Turqi.
Aktiviteti është organizuar nga Këshilli i Lartë Zgjedhor i Republikës së Turqisë dhe në të marrin pjesë rreth 60 përfaqësues të institucioneve zgjedhore dhe organizatave të ndryshme nga 25 shtete.
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Sipas KQZ-së, forumi synon të avancojë bashkëpunimin mes institucioneve zgjedhore në nivel ndërkombëtar, si dhe të mundësojë ndarjen e njohurive dhe përvojave në administrimin e zgjedhjeve.
Gjatë dy ditëve të takimit, pjesëmarrësit kanë trajtuar çështje që lidhen me shtimin e angazhimit të qytetarëve në zgjedhje, marrëdhëniet e institucioneve zgjedhore me mediat dhe publikun, si edhe aplikimin e teknologjisë në proceset zgjedhore.
Delegacioni i KQZ-së ka zhvilluar gjithashtu takime me përfaqësues të administratave zgjedhore nga vende të ndryshme, ku është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit dhe ndarjes së praktikave më të mira.
Pjesë e agjendës ishte edhe një takim i veçantë i përfaqësuesve të KQZ-së me kryetarin e Këshillit të Lartë Zgjedhor të Turqisë, Serdar Mutta.