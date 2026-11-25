Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, e ka kritikuar Qeverinë për mungesë të llogaridhënies dhe të planifikimit buxhetor. Gjatë mbledhjes së Komisionit për Buxhet, ai tha se detyrimet financiare të institucioneve publike duhet të merren parasysh edhe nga qeveritë që marrin pushtetin më vonë.
Lushtaku deklaroi se Qeveria Kurti ka humbur 20 milionë euro lidhur me energjinë elektrike. Sipas tij, përgjegjësia për kontratat dhe obligimet publike duhet të pranohet nga ekzekutivi, edhe kur ato nuk janë planifikuar më herët.
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Ai theksoi se, në rastin e nevojës për energji elektrike dhe të raportit me KEK-un, humbja e 20 milionë eurove ka pasur pasoja, pasi këto mjete, sipas tij, do të mund të investoheshin për të siguruar energji dhe për të krijuar mundësi për shitjen e saj.
Ministri i Financave, Hekuran Murati, iu përgjigj kritikave duke thënë se një qeveri pasuese nuk mund të legalizojë shkeljet e një qeverie të mëparshme. Ai kërkoi që personat përgjegjës për dëmin financiar prej qindra miliona eurosh të përballen me drejtësinë.
Murati tha se u bën thirrje organeve të rendit që të ndërmarrin veprime ndaj atyre që kanë shkaktuar dëmin financiar, duke kundërshtuar pritshmërinë që një qeveri e re të legjitimojë shkeljet e paraardhëses.
Gjatë diskutimit, ministri foli edhe për përmbaruesit. Ai bëri të ditur se, në periudhën kur drejtonte Ministrinë e Financave, kishte nisur hetime për keqpërdorime të mundshme nga ana e tyre.
Murati e kundërshtoi gjithashtu pretendimin e Lushtakut për energjinë elektrike, duke sqaruar se furnizimi dhe blerja e saj janë përgjegjësi e operatorëve ekonomikë të licencuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE). Sipas tij, Qeveria nuk blen dhe as nuk shet energji elektrike, pasi tregu energjetik rregullohet nga ZRRE.