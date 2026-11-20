Forumi Ndërkombëtar i Sigurisë u zhvillua në Prishtinë, i organizuar nga RIT Kosova në bashkëpunim me Special Competitive Studies Project (SCSP). Tematika qendrore e këtij takimi ishte lidhja mes teknologjisë, inovacionit dhe sigurisë së shtetit, me vëmendje të posaçme ndaj inteligjencës artificiale.
Në këtë ngjarje mori pjesë edhe Lulëzon Jagxhiu, i cili mbajti fjalën hyrëse krahas ministres Mimoza Kusari-Lila, presidentit dhe drejtorit ekzekutiv të SCSP-së, Yll Bajraktari, si dhe presidentes së RIT Kosova, Albina Balidemaj-Basha.
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Gjatë fjalës së tij, Jagxhiu nënvizoi se përparimet e shpejta në fushën teknologjike imponojnë vendime strategjike për një shtet me përmasa të vogla si Kosova. Sipas tij, është thelbësore të qartësohet se cilat aftësi teknologjike duhet të kultivohen brenda vendit, cilat duhet të mbahen nën mbikëqyrje dhe çfarë mundësish ofrojnë aleancat me partnerë ndërkombëtarë.
Ai theksoi po ashtu se siguria, besueshmëria, kontrolli nga njeriu dhe gatishmëria e institucioneve janë elemente kyçe kur bëhet fjalë për përdorimin e inteligjencës artificiale.
Një pjesë e rëndësishme e diskutimit të tij iu kushtua përgatitjeve për ngritjen e Qendrës Nacionale të Ekselencës për Inteligjencë Artificiale. Kjo strukturë parashikohet të funksionojë si një pikë referimi për ekspertizën, hulumtimin dhe aplikimin konkret të kësaj teknologjie.
Sipas Jagxhiut, qendra ka për qëllim të lidhë institucionet shtetërore, botën akademike, biznesin privat dhe partnerët e huaj, duke hapur rrugë për forcimin e kapaciteteve lokale në këtë sektor.
Ai vuri në dukje gjithashtu peshën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe të ndarjes së njohurive, duke përmendur kontributin që mund të sjellin studimet dhe sugjerimet e nismave si National Security and Innovation Consortium (NSIC).
Jagxhiu shprehu interesin për zgjerimin e bashkëpunimit me SCSP-në, me qëllim që Kosova të mos kufizohet vetëm në konsumimin e teknologjive të reja, por të ndërtojë dije, aftësi dhe struktura institucionale për përdorimin e tyre në mënyrë të sigurt dhe me përgjegjësi.