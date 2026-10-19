Infrastruktura rrugore dhe hekurudhore, planet për ta afruar Kosovën me tregjet ndërkombëtare

Në kuadër të Samitit të Ballkanit, paneli kushtuar transportit solli në qendër të vëmendjes zgjerimin e rrjetit rrugor e hekurudhor, integrimin e Kosovës në tregjet globale dhe përparimin e korridoreve rajonale të lëvizjes.
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Gjatë diskutimit me temë “Lëvizja e korridorit: Rrugët, hekurudhat dhe urat drejt Evropës”, përfaqësues nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) analizuan peshën që kanë projektet infrastrukturore për rritjen ekonomike, qarkullimin më të shpejtë të mallrave e udhëtarëve dhe tërheqjen e investimeve të huaja.
Zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Zef Morina, theksoi ndikimin e madh që ka sektori i transportit në progresin e vendit, sidomos kur infrastruktura ndërthuret me atë të vendeve fqinje.
Ai shtoi se fokusi i ministrisë mbetet modernizimi i rrugëve dhe hekurudhave, duke nënvizuar veçanërisht lidhjen e Kosovës me korridoret evropiane dhe ato të Ballkanit Perëndimor.
Sipas tij, linja hekurudhore Durrës-Prishtinë zë një vend prioritar, pasi do t’i hapte Kosovës rrugë më të drejtpërdrejta drejt tregjeve ndërkombëtare.
Morina: Infrastruktura e korridorit që lidh Kosovën me Evropën dhe Ballkanin Perëndimor mbetet përparësi kryesore
“Transporti ka një rol thelbësor për zhvillimin e vendit. Vlera e tij bëhet edhe më e madhe kur ekziston mundësia e integrimit me të gjitha shtetet. Në përgjithësi, transporti zë një vend të veçantë në zhvillimin ekonomik. Si ministri, jemi të përqendruar në dy drejtime, atë hekurudhor dhe rrugor, veçanërisht në projektet që sapo kemi nisur. Përparësia jonë kryesore është infrastruktura e korridorit që e lidh Kosovën me shtetet evropiane dhe të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, autostradat që po ndërtojmë kanë sjellë zhvillime të shumta në infrastrukturë, në përputhje me korridoret e Bashkimit Evropian. Një element kyç është hekurudha Durrës-Prishtinë, e cila ka përparësi të posaçme, sepse përmes saj Kosova mund të lidhet me tregjet ndërkombëtare”, u shpreh ai.
Ndërsa zëvendësministrja e Transportit e Maqedonisë së Veriut, Kaltrina Zekolli Shaqiri, çmoi lart bashkëpunimin me Kosovën, duke theksuar se lehtësimi i kalimeve kufitare dhe projektet e përbashkëta infrastrukturore kanë rëndësi strategjike.
Duke folur për ecurinë e Korridorit 8, ajo njoftoi se ka pasur avancime në disa pjesë të tij, teksa veçoi nisjen e punimeve në Kërçovë, një projekt me vlerë 130 milionë euro, i mbështetur nga institucionet financiare evropiane.
Shaqiri: Gjatë këtyre dy viteve qeverisje kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me Kosovën
“Në këto dy vjet qeverisjeje, bashkëpunimi me Kosovën ka qenë i shkëlqyer. Kemi lehtësuar kalimet ndërkufitare dhe kemi vijuar me projekte infrastrukturore si Shkup-Bllacë – Tetovë – Prizren. Ndërthurja e dy korridoreve, tetë dhe dhjetë, është tejet e rëndësishme dhe kemi vullnetin për ta çuar përpara. Kur flasim për projekte infrastrukturore, nuk bëhet fjalë vetëm për rrugë, por edhe për një afrim, një bashkim dhe besim që na lidh më fort e rrit investimet e huaja. Duke nisur nga korridori tetë, kemi shënuar progres të madh. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse kanë treguar gatishmëri. Korridori tetë po ecën shumë mirë, duke filluar nga Tetova ku tashmë janë shtuar 13 km, pastaj pjesa e dytë Gostivar. Para pak ditësh nisëm punimet në Kërçovë, me vlerë 130 milionë euro, si pjesë e korridorit, i mbështetur nga banka evropiane dhe me grant nga fondi evropian për Ballkanin Perëndimor. Kemi arritur të lëshojmë në përdorim rreth 40 km dhe synojmë që deri në vitin 2027 ta kemi në funksion të gjithë autostradën. Lidhja me Shqipërinë do të realizohet. Për pjesën me Bullgarinë, komunikimi është shumë i mirë, jemi takuar disa herë dhe kemi kërkuar mbështetje nga institucionet financiare të Bashkimit Evropian”, tha ajo.
Nga ana tjetër, drejtuesi i Transportit në BERZH për Kosovë, Bardh Kukaj, dalloi tri projekte kyçe për infrastrukturën rajonale, mes tyre një projekt ndërkombëtar transporti, autostradën që do të përmirësojë lidhjen Durrës-Banull dhe hekurudhën Durrës-Prishtinë.
Kukaj vuri në dukje se projekti i autostradës ka peshë të veçantë për shkak të mënyrës aktuale të lidhjes mes autostradave R6 dhe R7, pasi qarkullimi nëpër periferi të Prishtinës rrit shpenzimet e transportit dhe zgjat kohën e udhëtimit.
Kukaj: Dëshiroj të veçoj tri projekte
“Janë tri projekte që do të doja t’i theksoja. I pari është një projekt që e konsiderojmë ndërkombëtar, i cili lidh Kaukazin Jugor, përmes Maqedonisë së Veriut, deri në veri të Kosovës dhe Serbi. Ky është një proces i rëndësishëm për Kosovën, pasi vendi ynë nuk ka nevojë të krijojë një sistem të ri që tashmë ekziston. Shpresojmë që në një të ardhme të afërt të shohim shumë projekte dhe përparim të madh në këtë drejtim. Ky projekt është i rëndësishëm për ne, sepse kemi investuar shumë kohë dhe burime në të. Projekti i dytë, për të cilin po përgatitemi tani, lidhet me infrastrukturën rrugore. Kohët e fundit morëm miratimin nga Bashkimi Evropian, konkretisht nga Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndimor, dhe kemi nisur asistencën teknike për hartimin e projektit. Fjala është për autostradën, një projekt i rëndësishëm për Kosovën, duke marrë parasysh se kryqëzimi i dy autostradave ekzistuese, R6 dhe R7, gjendet në periferi të Prishtinës. Nëse vjen nga Maqedonia e Veriut, duhet të kalosh nëpër Prishtinë për t’u futur në autostradën që shkon drejt Shqipërisë. Kjo rrit kostot e transportit të mallrave dhe tregtisë, si dhe kohën e udhëtimit për udhëtarët. Gjithashtu, rrit ngarkesën në trafikun e Prishtinës, ku radhët dhe bllokimet tashmë janë të dukshme dhe pritet të vazhdojnë. Ky është fokusi kryesor për Kosovën dhe rajonin, pasi projekti do të zvogëlonte kohën e udhëtimit si për mallra, ashtu edhe për pasagjerë. Autostrada do të shtrihej nga Durrësi deri në Banull dhe do të lehtësonte lëvizjen e mallrave e pasagjerëve ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Dua të theksoj se kjo autostradë e tretë do të jetë më e gjata dhe aktualisht vlerësohet të kushtojë rreth 400 milionë euro. Projekti i tretë që dua të përmend është hekurudha Durrës-Prishtinë. Aktualisht është përgatitur një studim fizibiliteti për të, por realizimi i këtij projekti parashikohet në një perspektivë afatmesme dhe afatgjatë. Ky projekt do të kushtojë 1.8 miliardë euro”, u shpreh ai.