Haziri kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë

Lutfi Haziri, nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), tha se zgjedhjet e Serbisë nuk duhet të zhvillohen në Kosovë. Sipas tij, vendi duhet të vijojë çmontimin e strukturave të mbetura të institucioneve serbe.
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Serbia planifikon t’i mbajë zgjedhjet më 25 tetor. Që nga viti 2021, Qeveria Kurti nuk ka lejuar organizimin e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës. Disa ditë më parë, në veri u ndalua edhe zhvillimi i fushatave zgjedhore.
I pyetur për këtë çështje në një intervistë për kp, Haziri u përgjigj se zgjedhjet e Serbisë nuk duhen lejuar në asnjë rrethanë. Ai tha se në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë disa fragmente, mbetje e fosile të institucioneve të Serbisë, por procesi i çmontimit të institucioneve serbe dhe ish-jugosllave nisi dhe ndodhi më 12 qershor 1999. Sipas tij, largimi i plotë i këtyre strukturave është vetëm çështje kohe.
Haziri theksoi se duhet garantuar që secili qytetar i Kosovës të jetojë mirë në atdheun e vet, të gëzojë trajtim të barabartë dhe të integrohet me besim në institucionet e Republikës.
Për dialogun Kosovë–Serbi, Haziri shprehu pak pritje për përparim, edhe pas funksionalizimit të institucioneve të Kosovës. Ai ia ngarkoi Serbisë përgjegjësinë kryesore për pengesat në proces dhe për jostabilitetin.
Sipas Hazirit, politika e jashtme dhe e brendshme e Serbisë synon të mos mbyllë asnjë çështje me Kosovën. Ai tha se interes parësor i Kosovës duhet të jetë zgjidhja sa më e shpejtë e çështjeve të hapura, në mënyrë që vendi të ecë i pavarur.
Haziri paralajmëroi se Serbia do të vijojë të jetë burim jostabiliteti dhe përmendi 47-48 kazerma që, sipas tij, po ndërtohen përreth kufirit. Ai e cilësoi këtë si politikë të vjetër, duke thënë se Serbia vepron kundër pavarësisë së Kosovës, ndërsa Kosova duhet të punojë në mbështetje të saj.
Haziri foli edhe për zhvillimet përpara zgjedhjes së presidentes Justina Shiroka-Pula. Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka problem bashkëpunimin me Partinë Demokratike të Kosovës (PDK), duke iu referuar ngjarjeve të 6 tetorit.
Ai deklaroi se LDK-ja kishte kundërshtuar me vetëdije bashkëpunimin për presidentin dhe qeverinë, ndërsa mungesën e konsensusit të brendshëm për presidentin e cilësoi si pasojë. Sipas tij, bashkëpunimi i Vetëvendosjes me PDK-në u konkretizua natën e 6 tetorit dhe doli jashtë një rrethi të mbyllur. Haziri shtoi se tashmë nuk ka pengesa apo vija të kuqe për bashkëpunimin mes partive dhe se kjo duhet të zbatohet në praktikë.
Duke përshkruar qëndrimin e LDK-së në opozitë, Haziri tha se partia nuk do të hyjë në përplasje politike pa përmbajtje. Ai u shpreh se opozita e LDK-së do të synojë qeverisje më të mirë, përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe funksionimin më të mirë të mekanizmave shtetërorë.
Haziri kritikoi atë që e quajti garë për ta përkeqësuar gjendjen në Kosovë dhe tha se LDK-ja nuk do të marrë pjesë në të. Ai kundërshtoi, siç u shpreh, çdo përpjekje për kapjen e shtetit dhe vendosjen e marrëdhënies parti-shtet. Republika, tha ai, u përket qytetarëve, ndërsa demokracia parlamentare është përcaktuar si mënyra e organizimit shtetëror dhe nuk duhet cenuar.
Ai shtoi se LDK-ja do të veprojë si opozitë e bashkuar dhe aktive, pa bërë opozitë vetëm sa për sy e faqe dhe pa iu bashkuar, siç e quajti, “garës së pështymës”.
Haziri bëri të ditur se viti 2027 do të jetë vit i zgjedhjeve të brendshme në LDK. Në mungesë të zgjedhjeve politike për institucionet, tha ai, gara e ardhshme politike do të zhvillohet brenda partisë.
Ai shprehu bindjen se 2027-a mund të bëhet viti i LDK-së dhe se rikthimi i madh i saj është i mundur në një rrethanë politike që do të sjellë procese më të mëdha politike.