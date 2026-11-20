Nëpërmjet një postimi në Facebook, veprimtari Halil Geci ka rikthyer në vëmendje ngjarjet e Konferencës së Rambujesë, mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën dhe pretendimet për lidhjet e ish-presidentit Hashim Thaçi me shërbimet franceze e serbe. Ai shpreh kritika për rolin e tij politik dhe kërkon që të jepet llogari për mënyrën si është trajtuar sakrifica e popullit të Kosovës.
Në këtë postim, Geci ka ngritur pikëpyetje rreth rolit të Thaçit në procesin e Rambujesë dhe zhvillimeve që çuan deri te pavarësia e Kosovës. Ai e cilëson Thaçin me nofkën “Xhorxh Uashingtoni i Kosovës” dhe vë në dyshim se si një figurë që, sipas tij, kishte mbështetje të fuqishme nga SHBA-ja, përfundoi në paraburgim në Hagë.
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Më tej, ai përsërit pretendimet për bashkëpunim të Thaçit me DGSE-në franceze dhe UDB-në serbe, duke iu referuar edhe deklaratave të ish-drejtuesit të shërbimit sekret shqiptar, Fatos Klosi. Geci thotë se kishte plane që Kosova të qëndronte nën ndikimin e Serbisë, por këto pohime i paraqet si pjesë të interpretimit të tij politik.
Duke evokuar Konferencën e Rambujesë, ai kujton rolin e diplomacisë së Shteteve të Bashkuara dhe të ish-sekretares së Shtetit Madeleine Albright, ndërsa pretendon se Thaçi e kishte zvarritur nënshkrimin e marrëveshjes, duke i dhënë Serbisë kohë shtesë për përgatitje ushtarake. Si argument, ai përmend edhe librin me kujtime të Albright, “Madam Secretary: A Memoir”.
Geci e kritikon përvetësimin e sakrificës së popullit shqiptar dhe të luftës së UÇK-së për interesa personale. Sipas tij, asnjë individ nuk ka të drejtë ta kthejë sakrificën kombëtare në përfitime personale ose ta rishkruajë historinë sipas interesave të veta.
Në fund, ai nënvizon rëndësinë e rolit të Ibrahim Rugovës, të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit, të luftës së UÇK-së dhe të sakrificës së dëshmorëve në rrugën e Kosovës drejt lirisë. Megjithatë, pretendimet e tij për lidhjet e Thaçit me shërbimet sekrete dhe motivet e arrestimit mbeten akuza dhe interpretime të autorit, jo fakte të vërtetuara.