E-Kosova ofron njoftime dhe të dhëna të detajuara për gjobat në trafik

E-Kosova ofron njoftime dhe të dhëna të detajuara për gjobat në trafik

Integrimi i platformës shtetërore e-Kosova me Sistemin Informativ të Policisë së Kosovës u mundëson qytetarëve të marrin më lehtë informacione për gjobat dhe masat në trafik.

Të lidhura

None found

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se shërbimi i ri dërgon njoftime për gjobat përmes e-Kosova dhe mesazheve SMS, menjëherë pasi ato regjistrohen në sistem.

Përmes kësaj platforme, qytetarët mund të kenë qasje edhe në të dhëna më të hollësishme për gjobat dhe masat mbrojtëse të regjistruara.

Një mundësi tjetër e integruar në shërbim u lejon pronarëve të bizneseve ta shohin drejtpërdrejt në e-Kosova raportin mbi gjendjen e gjobave.

Në këtë raport pasqyrohen gjobat e papaguara, masat mbrojtëse ndaj personave fizikë, përfshirë konfiskimin ose anulimin e patentë-shoferit, si dhe pikët negative në trafik, sipas të dhënave të regjistruara në sistem.

Sipas Policisë së Kosovës, lidhja e këtyre sistemeve ka për qëllim ta bëjë më të lehtë qasjen në informacione, të forcojë transparencën dhe të përmirësojë komunikimin mes institucioneve dhe qytetarëve.

Policia u ka bërë apel qytetarëve që ta përdorin platformën e-Kosova për të kontrolluar informacionet lidhur me gjobat dhe masat në trafik.


Shtuar 19.10.2026 18:16

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit

Egzon Shallki dënohet me 25 vjet burg për vdekjen e Auron Ferizit
Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi

Ligji për Specialen ende pa dekretim, OVL-UÇK paralajmëron se protestat mbeten mundësi reagimi
APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit

APK-ja e rendit Kosovën të dytën në Evropë për inovacionin kundër korrupsionit
Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë

Ibrahimi përshëndet nisjen e gjykimit për kontratat kolektive dhe kritikon mungesën e Qeverisë në seancë
OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin

OVL-UÇK kundërshton Trendafilovën: Dhomat e Specializuara nuk kanë autoritet mbi Kuvendin
Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës

Haxhiu: Partneriteti me SHBA-në, kyç për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës
Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani

Klubet dhe organizatat shqipfolëse mund ta përdorin falas Listub Studio, platformën e re të një kompanie kosovare në Gjermani
Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila

Komisioni për Ekonomi përcakton agjendën e punës, në dhjetor raportojnë Rizvanolli dhe Kusari Lila