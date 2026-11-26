Në seancën e Kuvendit të Kosovës po trajtohet çështja e përzgjedhjes së katër anëtarëve të rinj për Bordin e Radiotelevizionit të Kosovës (RTK), konkretisht dy përfaqësues të komunitetit shqiptar, një nga komuniteti serb dhe një nga radhët e komuniteteve të tjera joshumicë.
Gjatë prezantimit të raportit, Arbërie Nagavci, shefe e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), njoftoi se procesi i intervistimit nuk rezultoi me asnjë kandidat që mund të propozohej për votim, për shkak se të ftuarit nuk u paraqitën në intervista.
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Ajo sqaroi se, pavarësisht intervistave të zhvilluara, nuk u arrit të siguroheshin kandidatë që përmbushnin kriteret për t’u paraqitur në seancë. Nagavci shtoi se do të vazhdohet vetëm me propozimet për anëtarët që vijnë nga komunitetet joshumicë, pra ata që nuk janë as shqiptarë as serbë.
Nga ana tjetër, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Ganimete Musliu, u shpreh se problemi nuk qëndron te mospërmbushja e kritereve, por te tërheqja e kandidatëve nga procesi konkurrues.
Musliu theksoi se të gjithë kandidatët ishin tërhequr nga gara dhe asnjëri nuk ishte paraqitur në fazën e intervistimit. Sipas saj, kjo situatë duhet të shqetësojë të gjithë dhe duhet të krijohen kushte që profesionistët dhe personat që mund të japin kontribut në këtë fushë të inkurajohen, të mos ndihen të frikësuar dhe procedurat të ecin pa ndërhyrje politike.
Ajo kërkoi gjithashtu që raporti të reflektojë me saktësi ecurinë e procesit, duke vënë në dukje se asnjë nga personat që kishin aplikuar nuk mori pjesë në intervistë.
Në replikën e saj, Nagavci dha sqarime se gjashtë kandidatë kishin përmbushur kushtet për të kaluar në fazën e intervistimit. Megjithatë, vetëm njëri kishte njoftuar se nuk mund të merrte pjesë për shkak se ndodhej jashtë vendit, ndërsa pesë të tjerët nuk u paraqitën fare.
Ajo konfirmoi se ishin gjashtë kandidatë që plotësonin kriteret për të marrë pjesë në intervista. Njëri prej tyre kishte lajmëruar pamundësinë për të ardhur pasi ndodhej jashtë shtetit, ndërsa pesë të tjerët nuk u paraqitën asnjëherë. Për këtë arsye, nuk ka propozime për seancë dhe Nagavci beson se konkursi do të shpallet sërish.