Burnham uron Kurtin dhe kërkon zbatimin e mandatit të Speciales

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë një letër urimi nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, me rastin e nisjes së mandatit të ri qeverisës. Zyra e Kryeministrit e publikoi letrën të dielën.
Në mesazhin e tij, Burnham thekson se Mbretëria e Bashkuar dhe Kosova lidhen nga një partneritet i gjatë dhe i ngushtë. Ai rikujton se Britania ishte ndër vendet e para që njohu pavarësinë e Kosovës, ndërsa shprehet se Londra vazhdon të mbështesë fuqimisht zhvillimin e saj si “shtet sovran, i pavarur dhe shumetnik”. Sipas tij, bashkëpunimi mes dy shteteve ka rëndësi të veçantë për sigurinë dhe stabilitetin në Evropë.
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Burnham kërkon respektimin e mandatit të Speciales
Një pjesë e rëndësishme e letrës i kushtohet Dhomave të Specializuara të Kosovës, me seli në Hagë. Kryeministri britanik nënvizon se drejtësia ndërkombëtare, llogaridhënia dhe sundimi i ligjit janë thelbësore për arritjen e një pajtimi të qëndrueshëm në rajon. Ai i bën thirrje Kosovës të respektojë plotësisht mandatin e kësaj gjykate, duke e cilësuar një hap të tillë si shenjë të pjekurisë demokratike dhe të angazhimit për drejtësi të pavarur e të paanshme për të gjithë.
Kjo deklaratë vjen një muaj pas miratimit nga Kuvendi i Kosovës, më 6 tetor, të ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Projektligji u miratua me 88 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë votë kundër dhe asnjë abstenim. Nisma u paraqit nga PDK-ja dhe mori mbështetje edhe nga Lëvizja Vetëvendosje.
Sipas ndryshimeve, juridiksioni kohor i gjykatës shtrihet nga 1 korriku 1999 deri më 31 dhjetor 2000, ndërsa ai territorial kufizohet vetëm në veprat e kryera në Kosovë. Ligji parashikon gjithashtu mundësinë e ankimimit në Gjykatën Supreme për çështje që lidhen me juridiksionin, si dhe faljen presidenciale.
Ndryshimet ligjore u miratuan pasi, më 16 shtator, katër ish-drejtues të UÇK-së u shpallën fajtorë në Hagë dhe u dënuan me një total prej 81 vitesh burgim. Bashkimi Evropian i ka konsideruar këto ndryshime të papranueshme, ndërsa Dhomat e Specializuara kanë deklaruar se nuk janë konsultuar për përmbajtjen e tyre.
Fokus edhe te ekonomia dhe lufta ndaj krimit të organizuar
Burnham shpreh në përfundim të letrës gatishmërinë për të bashkëpunuar me Kurtin për përballimin e sfidave kryesore të Evropës dhe për thellimin e marrëdhënieve dypalëshe. Ndër prioritetet e përbashkëta ai përmend forcimin e ekonomive dhe luftën kundër krimit të rëndë të organizuar.
Letra u publikua në të njëjtën ditë kur në Prishtinë u përkujtuan 14 ushtarët britanikë që humbën jetën në Kosovë. Po të dielën, ambasadori britanik në Beograd, Edward Ferguson, deklaroi për gazetën serbe “Politika” se Londra synon ta diskutojë normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me udhëheqjen e re të Serbisë. Ai tha se kjo çështje do të trajtohet në një fazë të dytë, pasi qeveria e re t’u kushtojë vëmendje fillimisht prioriteteve të brendshme. Udhëheqja e re pritet të dalë nga Lista Studentore, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare.