Barcelona shqyrton mundësinë për të transferuar yllin e Manchester Unitedit

Barcelona shqyrton mundësinë për të transferuar yllin e Manchester Unitedit

Barcelona po ndjek me vëmendje situatën e Lisandro Martinezit dhe mund të përpiqet ta afrojë mbrojtësin argjentinas pa pagesë në verën e vitit 2027, bëri të ditur gazetari i Sky Sport, Sacha Tavolieri.

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E ardhmja e 28-vjeçarit është diskutuar me agjentin e tij, veçanërisht pas kritikave të adresuara drejtuesve të Manchester Unitedit pas disfatës 2-0 ndaj Atletico Madridit në Ligën e Kampionëve. Sipas raportimeve, përfaqësuesi i Martinezit u ka përcjellë sinjale klubeve që interesohen për mbrojtësin.

Megjithatë, situata u qetësua më vonë. Martinez kërkoi falje pasi zhvilloi bisedime me trajnerin Michael Carrick dhe drejtuesit e klubit.

Klubi katalunas e ka ndjekur prej disa vitesh profilin e mbrojtësit argjentinas dhe e konsideron atë një futbollist me vlera. Për këtë arsye, transferimi i tij në “Camp Nou” mbetet një alternativë që Barcelona po e vlerëson.

Martinez u transferua te Manchester Unitedi në vitin 2022. Marrëveshja e tij përfshin gjithashtu një opsion për zgjatje me një vit, të cilin mund ta aktivizojë klubi anglez. Për rrjedhojë, largimi i argjentinasit si lojtar i lirë në vitin 2027 nuk është ende i sigurt.

Fitues i Kupës së Botës me Argjentinën, Martinez shihet si një prej mbrojtësve kryesorë të Manchester Unitedit. Sidoqoftë, ngjarjet e fundit kanë rikthyer pasigurinë lidhur me vazhdimin e tij në klub.


Shtuar 19.10.2026 12:28

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