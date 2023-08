Kjo është shenja e Horoskopit më e pafat nga të gjitha

Le të shohim shenjën më të pafat, më me fat dhe ku renditen shenjat e tjerë të zodiakut.

Shenja më e pafat: Akrepi

Planeti i tij sundues është Plutoni, i cili shoqërohet me tragjedi dhe mësime traumatike të jetës. Megjithatë, Akrepat kanë një ‘talent’ unik për të përfituar nga sfidat dhe vështirësitë për t’u lulëzuar në to, duke e shndërruar kështu ‘fatin e tyre të keq’ në fat.

Shenja më me fat: Shigjetar

Me Jupiterin si planetin e tij sundues, të lidhur me fatin e mirë, bujarinë dhe bollëkun, jeta për Shigjetarin është plot thesare, përvoja dhe aventura të paçmuara. Natyra e tij kureshtare kombinohet me optimizmin dhe mendimin pozitiv, pasi ai priret të shohë anën e mirë në gjithçka që ndodh.

Pjesa tjetër e shenjave, nga më me fat te më i pafati, janë si më poshtë:

Bricjapi

Luani

Demi

Peshku

Peshorja

Ujori

Dashi

Binjakët

Virgjëresha

Gaforre