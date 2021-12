Tesla Model 3 dhe Y vijnë me një çip të ri dhe bateri të re

Tesla do të prezantojë një çip të ri AMD Ryzen dhe një bateri të re 12 volt në modelet e vitit 2022 të Model 3 dhe Model Y, siç raportohet nga Elektrek.

Sipas kësaj, një bateri litium-jon 12 volt do të zëvendësojë baterinë me acid plumbi në përdorim aktualisht. Në Model S dhe Model X, kalimi në baterinë litium-jon u bë gati një vit më parë. Në të kaluarën, bateritë e plumbit janë rrënuar vazhdimisht nga dështimet.

Shumica e makinave elektrike zakonisht kanë një bateri 12 volt.

Kjo furnizon për shembull mbylljen qendrore, sistemet e alarmit dhe dritat me energji elektrike. Kur makina është e parkuar, bateria e makinës shpesh shkëputet nga rrjeti i tensionit të lartë dhe rilidhet vetëm kur “ndizet”.

Ndërsa shumica e drejtuesve me baterinë e re nuk duhet të vërejnë ndonjë ndryshim me atë të vjetër, çipi i ri Ryzen duhet të sjellë përmirësime të dukshme në krahasim me çipin e mëparshëm Intel Atom. Menuja funksionon shumë më shpejt, siç ishte tashmë e dukshme në një krahasim të drejtpërdrejtë.