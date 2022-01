Pëlqeni më shumë trenin, apo autobusin? Ky mjet është të dyja bashkë

Autobusi-tren mban deri në 21 udhëtarë dhe mund të ecë me një shpejtësi deri në 60 km/h në shina, ndërsa deri në 100 km/h në rrugë. Ai punon me një motor me naftë dhe do të nisë të përdoret fillimisht në ishullin Shikoku në jug të Japonisë, ku do të lidhë një sërë qytezash teksa ecën buzë detit, për të ofruar edhe një peizazh relaksues për udhëtarët.