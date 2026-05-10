FlyEsim.me lançon Programin e Partneritetit për t’a bërë lidhjen globale të eSIM më të përballueshme

FlyEsim.me, një ofrues global i kartave eSIM që ofron plane të shpejta, fleksibile dhe të përballueshme të internetit, ka lançuar zyrtarisht Programin e tij të ri të Partneritetit. Iniciativa është hartuar për t’u dhënë kompanive, influencerve, blogerëve të udhëtimeve, agjencive, komuniteteve dixhitale dhe platformave online mundësinë për të fituar të ardhura, duke i ndihmuar udhëtarët të kenë akses në lidhje të besueshme dhe të lirë interneti në të gjithë botën.
Ndërsa udhëtimet ndërkombëtare, puna në distancë, biznesi dixhital dhe lëvizshmëria ndërkufitare vazhdojnë të rriten, qasja në internet celular është bërë një domosdoshmëri dhe jo një luks. Turistët, udhëtarët e biznesit, studentët, nomadët dixhitalë dhe profesionistët kanë nevojë për mënyra të thjeshta dhe të përballueshme për të qëndruar të lidhur kur udhëtojnë jashtë vendit. FlyEsim.me e adreson këtë kërkesë duke ofruar zgjidhje eSIM me cilësi të lartë që eliminojnë nevojën për karta SIM fizike, paketa të shtrenjta roaming ose procese të ndërlikuara aktivizimi.
Përmes platformës së saj, FlyEsim.me ofron paketa eSIM me çmime të përballueshme për Francën, eSIM për Spanjën, eSIM për Mbretërinë e Bashkuar dhe shumë destinacione të tjera në mbarë botën. Përdoruesit mund të blejnë dhe aktivizojnë eSIM-in e tyre online, duke e bërë procesin më të shpejtë, më të lehtë dhe më të përshtatshëm krahasuar me opsionet tradicionale të lidhjes mobile.
Programi i Partnerëve i sapolançuar prezanton një model të thjeshtë dhe praktik fitimprurës për të dyja palët, si për partnerët ashtu edhe për klientët. Partnerët e miratuar marrin një kod kuponi të personalizuar që mund ta ndajnë me audiencën e tyre përmes faqeve të internetit, mediave sociale, buletineve, blogjeve, udhëzuesve të udhëtimit, komuniteteve ose kanaleve të tjera dixhitale. Kur një klient blen një plan eSIM duke përdorur atë kod kuponi, klienti merr një zbritje prej 10%, ndërsa edhe partneri fiton një komision prej 10% nga shuma e paguar.
Ky model u lejon partnerëve t’u ofrojnë vlerë të vërtetë audiencës së tyre, duke krijuar njëkohësisht një burim shtesë të ardhurash. Influencerat e udhëtimeve mund t’ua rekomandojnë FlyEsim.me ndjekësve që përgatiten për udhëtime ndërkombëtare. Agjencitë e turizmit dhe të udhëtimit mund t’u ofrojnë klientëve një zgjidhje të besueshme lidhjeje para nisjes. Agjencitë studentore mund të mbështesin të rinjtë që studiojnë jashtë vendit. Blogerët, platformat mediatike, organizatorët e eventeve, komunitetet e udhëtimeve të biznesit dhe grupet nomade dixhitale gjithashtu mund të përfitojnë duke promovuar një shërbim që është i dobishëm, plotësisht dixhital dhe i rëndësishëm globalisht.
Programi është krijuar duke pasur parasysh thjeshtësinë dhe transparencën. Partnerët aplikojnë përmes faqes zyrtare të Programit Partnerëve FlyEsim.me, marrin kodin e tyre të personalizuar të kuponit, promovojnë FlyEsim.me përmes kanaleve të tyre të komunikimit dhe monitorojnë shitjet dhe komisionet përmes një paneli të dedikuar për partnerët.
Për shembull, nëse një klient blen një plan eSIM me vlerë 40 dollarë duke përdorur një kod kuponi partneri, klienti merr një zbritje prej 4 dollarësh dhe paguan 36 dollarë. Partneri më pas fiton 10% të shumës së paguar, e barabartë me 3.60 dollarë. Nëse partneri gjeneron 100 shitje të ngjashme, komisioni total arrin në 360 dollarë.
Me këtë program, FlyEsim.me po forcon praninë e saj ndërkombëtare, ndërkohë që ndërton një model rritjeje të orientuar drejt komunitetit. Në vend që të mbështetet vetëm në reklamat tradicionale, kompania po krijon mundësi për zëra të besuar, komunitete specifike dhe sipërmarrës dixhitalë që të marrin pjesë drejtpërdrejt në zgjerimin e industrisë së eSIM.
Tregu global i eSIM vazhdon të rritet, ndërsa gjithnjë e më shumë udhëtarë kërkojnë alternativa fleksibile dhe të përballueshme ndaj tarifave të kushtueshme të roaming-ut dhe kartave fizike SIM. FlyEsim.me pozicionohet në këtë sektor me zhvillim të shpejtë duke kombinuar çmimet konkurruese, cilësinë e lartë të shërbimit, aktivizimin e lehtë dhe mbulimin në të gjithë botën. Programi i Partnerëve shton një shtresë tjetër të rëndësishme në këtë mision duke e bërë lidhjen globale më të arritshme përmes partnerëve që tashmë kanë marrëdhënie të drejtpërdrejta me audiencat përkatëse.
Për partnerët potencialë, përfitimet janë të qarta: nuk ka inventar, nuk ka logjistikë dhe nuk ka proces kompleks shitjesh. Shërbimi është plotësisht dixhital, nevoja për të dhëna celulare është universale dhe modeli i të ardhurave është i thjeshtë. Çdo udhëtim ndërkombëtar, udhëtim studentor, vizitë biznesi, konferencë dhe përvojë nomade dixhitale mund të bëhet një mundësi për të promovuar lidhje të besueshme, duke fituar njëkohësisht komision.
Përmes lançimit të Programit të Partnerëve FlyEsim.me, kompania fton ndikues, agjenci, biznese udhëtimesh, platforma mediatike, organizata studentore dhe komunitete dixhitale që të bëhen pjesë e zgjerimit të saj global. Programi pasqyron vizionin më të gjerë të FlyEsim.me: ta bëjë aksesin ndërkombëtar në internet më të thjeshtë, më të përballueshëm dhe më të dobishëm për të gjithë të përfshirët.
Partnerët e interesuar për t’u bashkuar me programin mund të aplikojnë direkt përmes faqes zyrtare të Programit të Partnerëve FlyEsim.me: https://flyesim.me/partner-program