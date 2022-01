Një sekret për ju! Si të mësoni nëse një person është “online” në Instagram

Me siguri diku në vitet e fundit, nëse jeni përdorues i rregullt i Instagram, keni pasur dëshirën për të ditur i cili është i lidhur në Instagram por nuk keni ditur çfarë të bëni që të jeni në gjendje ta arrini.

Nëse kjo është çështja juaj, ju jeni me fat, sepse ne do të shpjegojmë hapat që duhet të ndërmerrni për të zbuluar.

Është një metodë shumë e thjeshtë, pasi do të duhen vetëm disa sekonda. Duke marrë parasysh që aplikacioni social i imazheve është integruar me Facebook për të ndarë përmbajtje në platformë dhe për të dërguar mesazhe njëkohësisht në të dy, ka disa ndryshime, përfshirë disa që tërheqin vëmendjen siç është ardhja e Instagram Reels.

Nëse doni të dini si të dimë nëse një person është në internet dhe kush jo në rrjetin social të imazheve, nuk keni pse të shkarkoni asnjë lloj aplikacioni të palës së tretë ose ndonjë gjë të ngjashme, pasi do të jetë e mjaftueshme që të keni azhurnuar Instagramin.

Për ta arritur këtë, do të duhet të ndiqni vetëm këto hapa:

Para së gjithash duhet të shkoni në aplikacionin Instagram, ku pasi ta filloni do të duhet të shkoni në profilin tuaj, për të klikuar më pas në butonin me tre linjat horizontale që shfaqen në pjesën e sipërme të djathtë të ekranit, dhe që do të bëjë hap një dritare pop-up me mundësi të ndryshme. Në të do të duhet të klikoni në konfiguracion.

Pasi të jeni në këtë seksion, do të duhet të shkoni te Privacy, menunë në të cilën do të duhet të shkoni në Statusi i Aktivitetit.

Kur ta bëni, do të shihni se si ka një skedë që ju tregon Trego statusin e aktivitetit, çfarë do të keni për të aktivizojeni atë dhe mund të ktheheni në fillim të aplikacionit.

Tjetra ju duhet klikoni në logon e Messenger brenda Instagramit, sikur të shikonit mesazhet tuaja në platformë.

Pastaj do të duhet të azhurnoni dhe do të shihni se si pranë secilit prej përdoruesve a rrethi jeshil në ato raste në të cilat personi tjetër është brenda aplikacionit Instagram.

Në këtë mënyrë, të gjithë ata që nuk kanë ikonën e gjelbër nuk janë të lidhur ose nuk e kanë statusi i veprimtarisë. Në këtë mënyrë, është një mundësi relativisht e dobishme për të ditur nëse një person është i lidhur apo jo në Instagram, megjithëse nuk do të jetë me të vërtetë 100% i saktë, nëse nuk shihni se janë të lidhur me rrethin e gjelbër, i cili do t’ju lejojë të dini nëse ato janë të lidhura dhe për shembull, ai është duke injoruar një mesazh që ai ka dërguar më parë.

Si funksionon integrimi i bisedave në Instagram dhe Messenger:

Është komentuar tashmë disa javë më parë, por integrimi i Instagram dhe Facebook Messenger është kryer, një funksion që ju lejon të flisni me miqtë dhe kontaktet në secilën prej dy platformave pavarësisht nëse jeni i lidhur me njërën apo tjetrën .

Facebook njoftoi në fillim të këtij viti se gjatë vitit 2020 do të bëheshin përparime të rëndësishme në lidhje me integrimin e shërbimeve të tij të ndryshme, të cilat tashmë kanë filluar të ndodhin pas Facebook Messenger është integruar me Instagram, me avantazhin që kjo sjell kur bëhet fjalë për të qenë në gjendje të mbajmë biseda me përdoruesit që janë në secilën prej dy platformave.

Përveç kësaj, ajo gjithashtu lançoi karakteristika të tjera të reja të tilla si Qendra e re e Llogarive për menaxhim më të mirë të përvojave përmes paketave të saj të aplikacioneve. Falë këtij unifikimi të sistemeve të mesazheve, ne mund të flasim me kontaktet tona nga të dy platformat pa u larguar nga aplikacioni në të cilin ndodhemi, për sa kohë që ato janë kontakte në Instagram ose Facebook.

Në këtë mënyrë, është e mundur të bashkëveproni me kontaktet e Messenger ndërsa jeni duke përdorur aplikacionin Instagram, duke qenë e mjaftueshme për të shkuar në opsionet e bisedës dhe për t’iu përgjigjur bisedave të reja që hapin përdoruesit e tjerë ose zgjidhni kontaktin me të cilin dëshironi të flisni në atë moment, të jesh në gjendje të hapësh bisedën shpejt dhe lehtë.

Përveç kësaj integrimi i mesazheve, pjesa tjetër e sistemit është e integruar, me avantazhin që kjo sjell, pasi do të jeni në gjendje të keni të gjitha opsionet që kanë qenë gjithmonë të disponueshme në secilën prej dy aplikacioneve në lidhje me mesazhet e menjëhershme. Në këtë mënyrë, si nga Messenger ashtu edhe nga Instagram mund të kryeni veprime të ndryshme si:

Në këtë mënyrë, siç mund ta shihni, ju mund të bëni gjithçka që mund të bëni në secilin nga të dy aplikacionet veç e veç, por tani në të dy, në mënyrë që të mos ketë rëndësi nëse jeni në Facebook ose Instagram, pasi që mund t’i përdorni këto burime kur duke biseduar me ata që ju interesojnë.

Gjëja e parë që ju duhet është të keni një llogari aktive në të dy platformat. Pasi ta keni, do të duhet të hapni njërën nga dy aplikacionet dhe do të shihni se kur të futni në aplikacionin e mesazheve të çastit do të shihni se shfaqet një mesazh i ri që ju paralajmëron për integrimin.

Kur përdorni të dy sistemet e mesazheve ata do të jenë të lidhur dhe do të jeni në gjendje të flisni me kontaktet tuaja nga secila prej dy aplikacioneve. Ky opsion mund të mos jetë ende i disponueshëm, por pak nga pak do të jetë në dispozicion për të gjithë përdoruesit. Sigurohuni që të keni azhurnuar aplikacionet Messenger dhe Instagram për të qenë në gjendje të shijoni këtë përmirësim të ri.

Pa dyshim, është një opsion shumë interesant për Facebook dhe do të jetë e nevojshme të shihet nëse në muajt e ardhshëm këto do të integrohen gjithashtu me WhatsApp, aplikacioni kryesor i mesazheve të menjëhershme të Facebook.