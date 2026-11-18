Nissan dhe Opel kryesojnë listën e markave me pjesët rezervë më të lira. Pas tyre vijnë Renault, Citroën dhe Peugeot, ndërsa pronarët e Porsche-s përballen me shpenzimet më të larta.
Kostoja e riparimit të një veture elektrike mund të ndryshojë ndjeshëm në varësi të markës. Sipas një analize të re të Autoparts24, çmimet e pjesëve të disa markave kalojnë më shumë se trefish ato të markave të tjera. Studimi shqyrtoi çmimet e 250 mijë pjesëve rezervë të përdorura për vetura elektrike.
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Edhe pse këto automjete kanë më pak pjesë lëvizëse dhe zakonisht janë më të lehta për servis e mirëmbajtje, pjesët rezervë shpesh kushtojnë dukshëm më shumë se ato për veturat me motorë me benzinë ose naftë.
Marka ndikon drejtpërdrejt në shumën që duhet të paguhet për ndërrimin e një pjese. Pronarët e Nissan-it, Opel-it dhe Renault-së paguajnë afërsisht gjysmën e kostos që përballojnë ata të Polestar-it dhe BMW-së, dhe më pak se një të tretën e shumës që u duhet pronarëve të Porsche-s.
Për krahasimin, Autoparts24 analizoi çmimet e 12 pjesëve të përdorura që ndërrohen zakonisht, përfshirë pasqyrat anësore, dritat e pasme, parakolpët e pasmë, kamerat e prapakthimit, jastëkët e ajrit, frenat dhe amortizatorët.
Nissan dhe Opel dolën si alternativat më ekonomike: kompletimi i listës me 12 pjesë për secilën prej këtyre markave kushton rreth 1.070 euro.
Renault, Citroën dhe Peugeot pasojnë me çmime pak më të larta, të cilat luhaten nga 1.123 deri në 1.170 euro.
Ndër markat me koston më të lartë për pjesët e shqyrtuara janë Jaguar, Audi, Polestar dhe BMW. Për 12 pjesët e këtyre automjeteve kërkohen nga 2.000 deri në 2.274 euro, deri në dyfishin e shumës për markat më të lira.
Porsche zë vendin e parë për çmimet më të larta: 12 pjesët e analizuara kushtojnë pothuajse 3.470 euro.
Troels Meier, drejtor i Autoparts24, ka shpjeguar se teknologjia e shumtë në veturat elektrike ndikon në çmimin e lartë të shumë pjesëve. Sipas tij, pasqyrat e jashtme moderne përfshijnë sensorë dhe drita, ndaj zëvendësimi i tyre mund të kushtojë shumë. E njëjta gjë vlen për fenerët, ndërrimi i të cilëve mund të arrijë mijëra korona.
Meier vëren se blerësit zakonisht marrin parasysh çmimin e veturës, autonominë dhe mënyrën e karikimit, por duhet të llogarisin edhe shpenzimet e mundshme të riparimit.
Ai shton se diferencat mes markave janë aq të mëdha, sa një defekt mund të sjellë fatura prej disa mijëra eurosh.
Analiza u mbështet në inventarin e Autoparts24, ku gjenden rreth 250 mijë pjesë rezervë të përdorura për vetura elektrike. Çmimi i raportuar për secilën pjesë është mesatarja për markën përkatëse, e peshuar sipas numrit të pjesëve që kompania ka në stok.
Në hulumtim u përfshinë vetëm markat për të cilat kishte në dispozicion të paktën 2.000 pjesë rezervë. Të dhënat e çmimeve u mblodhën në nëntor të vitit 2026.
Autoparts24 është kompani daneze dhe ndër platformat më të mëdha online në Evropë për tregtimin e pjesëve rezervë origjinale të përdorura.