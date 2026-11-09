Mercedes-AMG i prodhuar në një ekzemplar: dhuratë vetëm për kampionen e FAGE WTA Finals 2026

Mercedes-AMG i prodhuar në një ekzemplar: dhuratë vetëm për kampionen e FAGE WTA Finals 2026

Fituesja e turneut final të tenisit për femra, FAGE WTA Finals 2026, do të marrë një veturë që nuk mund të blihet: një Mercedes-AMG të prodhuar vetëm në një ekzemplar.

Modeli i personalizuar, Mercedes-AMG SL 55 4Matic+, do t’i dorëzohet kampiones në ceremoninë e trofeut më 15 nëntor, në Indian Wells të Kalifornisë. Ai është realizuar përmes programit “Manufaktur Made to Measure” të Mercedes-AMG dhe nuk mund të porositet nga publiku.

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Christina Schenck nga Mercedes-Benz ka deklaruar se kompania ka krijuar një Mercedes-AMG SL 55 të veçantë vetëm për kampionen, për ta festuar arritjen e saj me diçka po aq individuale sa rrugëtimi i saj drejt majës.

Pjesa e jashtme ka ngjyrën speciale “Ultraviolet”, të frymëzuar nga identiteti vizual i WTA-së. Në kabinë janë përdorur lëkurë Nappa në ngjyrë Crystal White dhe elemente prej fibre karboni, ndërsa mbështetëset e kokës kanë qëndisje të posaçme. Vetura do të mbajë edhe një pllakë me emrin e kampiones.

Nga ana mekanike, SL 55 nuk ka ndryshime: ruan sistemin 4Matic+ me tërheqje në të gjitha rrotat dhe konfigurimin standard AMG.

Fitueset e garës në çifte nuk do ta marrin këtë model. Ato do të kenë në përdorim pa pagesë vetura Mercedes-Benz për 12 muaj.


Shtuar 9.11.2026 16:10

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